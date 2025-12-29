O mulţime de români vor întâmpina Anul Nou pe plajele din ţările însorite. Dezamăgiţi de lipsa zăpezii, aleg vacanţe în ţările calde, astfel că topul destinaţiilor preferate nu s-a schimbat prea mult de anul trecut până acum. Agenţiile de turism mai au încă oferte last-minute pentru ţări cu temperaturi ceva mai blânde decât la noi.

Aproape 15.000 de români îşi petrec sărbătorile de iarnă în destinaţii îndepărtate: Dubai, Republica Dominicană, Zanzibar, Thailanda şi Indonezia. Elena şi Alex au ales Bali.

"Este luna noastră de miere şi am vrut să petrecem noaptea dintre ani diferit. Am făcut o alegere bună. Bali e ca un paradis. Cultura e foarte bogată. Am făcut şi ritualuri, superb. Noi am avut cazări şi în junglă, iar acum foarte aproape de plajă" au explicat Elena şi Alex.

Asia de Sud-Est este una dintre marile atracţii ale iernii, iar Thailanda a devenit destinaţia preferată de Revelion. Daniel Raţă este ghid turistic pentru români în Ţara Zâmbetelor.

Thailanda, una dintre destinaţiile preferate ale românilor

"Sunt foarte mulţi români în Phuket, Krabi şi Bangkok. Thailanda este foarte căutată iarna. […] Patong este staţiunea centrală de distracţie, foarte mulţi vin pentru senzaţia de a vedea o mare de oameni, au fost cazuri de 200.000 de persoane pe plajă, o mare de oameni care dansează, se distrează, deci cam toţi românii vor fi în Patong în seara de Revelion şi vor petrece acolo" a relatat Daniel Raţă, care este ghid turistic în Thailanda.

"Pentru ţările tropicale chiar se înregistrează o uşoară creştere. Pornim de la cele mai accesibile, ca Zanzibar, unde sunt şi peste 30 de investitori români în hoteluri, sau Thailanda, şi se ajunge la Maldive, Seychelles, şi avem o categorie de ţări calde unde măcar nu este zăpadă şi frig, sunt mulţi care aleg Egiptul, unde temperaturile ajung până la 30 grade Celsius sau Tenerife şi Madeira în Oceanul Atlantic, sau marile oraşe europene, city breakuri de Revelion la Viena, Praga, Budapesta, Istanbul" a spus vicepreşedintele ANAT, Traian Bădulescu.

Oferte last-minute pentru cei indecişi. Ce variante au mai rămas

Pentru indecişi, agenţiile încă mai au oferte last-minute.

"Pentru Istanbul mai există oferte începând de la 300 euro de persoană cu transport inclus şi cazare la hotel de 4 stele, 5 nopţi. O altă variantă este Budapesta, transport cu autocarul şi 5 nopţi de cazare la hotel de 3 stele, începând de la 399 euro de persoană. Iar pentru cei care vor ceva diferit, mai există varianta Dubai, cu transport inclus şi cazare la 4 stele, cu plecare chiar de astăzi sau mâine" a explicat reporterul Observator Georgiana Pocol.

Agenţii de turism spun că cei care călătoresc de sărbători anul acesta sunt totuşi mai atenţi la preţuri.

