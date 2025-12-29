Românii şi-au ales destinaţiile de Revelion în funcţie de vreme şi aglomeraţie. Cum pârtiile sunt repetente la zăpadă, iar traficul de pe DN1 e un chin, mulţi s-au dus spre litoral. Sunt şi turişti care au rămas fideli muntelui. În unele cazuri, hotelurile şi pensiunile nu mai au camere goale.

Hotelurile de la mare au turişti ca în plin sezon estival. Locaţiile cu centre SPA şi masaj sunt cele mai căutate, iar în unele cazuri camerele sunt rezervate toate.

"Se poate zăpada să o vedem oricând, dar aici este mult mai plăcut" şi-a dat o turistă cu părerea.

"Venim mai mult pentru piscine, pentru masaje, pentru jacuzzi. Preferăm muntele mai mult vara. Iarna şi din cauza zăpezii puţine, şi drumul foarte aglomerat, preferăm marea" a explicat un bărbat.

Preţul pentru trei nopţi de cazare la un hotel de 4 stele

Pentru trei nopţi de cazare la un hotel de patru stele, cu mic dejun inclus, pachetul pentru două persoane începe de la 1.900 de lei. La all inclusive, preţurile pentru o familie trec de şase mii de lei.

"Trei nopţi de cazare cu mic dejun şi cină. Vom avea în data de 31 prânz-bufet, petrecere de Revelion cu band, muzică live, foc de artificii şi activităţi pentru copii" a spus managerul unui hotel din Mamaia, Cristina Calispera.

Cât costă masa de Revelion la restaurante

Cine nu are nevoie de cazare a plătit doar pentru cina festivă. La restaurante, masa de Revelion costă în medie 500 de lei.

"Aperitiv cu cocktailuri, fructe de mare, salamuri italieneşti. Un file de somon cu risotto şi un preparat mai nou – confit de aripioare de porc cu pulpă de raţă" a spus managerul unui restaurant, Stelian Terzi.

Ce-i aşteaptă pe turiştii care vor să-şi facă rezervări în 2026

Hotelierii au deja ponturi pentru rezervările de anul viitor.

"Recomandăm turiştilor, pentru anul viitor, dacă vor să îşi facă rezervare, ca o sugestie, să îşi facă din timp pentru că au discounturi de 15, dar şi de 20%, respectiv luna octombrie" a spus Mihaela Clima.

"Pentru anul următor îi invităm pe oamenii care ne vor trece pragul şi vor să achiziţioneze din timp pachetul de Revelion, beneficiază de reducere de 15% early booking, şi, de asemenea, mai beneficiază de reduceri în plus, dacă sunt grupuri mai mari de 7 camere" a spus Cristina Calispera.

"Cine va merge la spectacolul organizat în aer liber, trebuie să se îmbrace gros pentru că vor fi minus 4 grade Celsius, în noaptea dintre ani. În prima zi a anului va fi soare, dar termometrele nu vor indica mai mult de 3 grade" a explicat reporterul Observator Cristina Niţă.

La Rânca, pensiunile sunt ocupate complet

La polul opus, la munte, amatorii de zăpadă au ales staţiunile din zonele mai accesibile. La Rânca, în judeţul Gorj, pensiunile sunt ocupate complet.

"Micul dejun şi cu mesele festive, două mese festive, incluse, de asemenea foc de artificii, formaţie live, ansamblul Doina Gorjului şi a fost la suma de 2.200 de lei de persoană" a spus proprietarul unei pensiuni, Ionuţ Năgâra.

"Pentru seara de Revelion, am pregătit o cină festivă care constă în nelipsitul peşte, urmat de un meniu tradiţional cu sarmale şi platouri reci, apoi o friptură cu un muşchiuleţ de porc, în mantie de bacon şi sos de piper, curcan şi cartof fondant" a explicat ajutorul de bucătar Lucian Aniniş.

Vacanţa de sărbători se încheie pe 5 ianuarie.

