După papanaşii româneşti, România prinde încă un top culinar! Bucătăria românească ocupă în acest an locul 31 în clasamentul celor mai bune bucătării din lume. Cel puţin aşa spune Taste Atlas, un ghid foarte apreciat la nivel internaţional de pasionaţii de gastronomie. Pe podium sunt italienii, urmaţi de greci şi de peruani.

Reţetele bunicii sunt acum cunoscute în toată lumea. Gustul românesc, aşa cum îl ştim din moşi strămoşi, ocupă locul 31 în clasamentul celor mai bune bucătării din lume.

Preparatele care i-au cucerit pe turişti

"Mujdeiul nostru este cu mult mai puţine chimicale decât sosul pe care îl ştiu majoritatea. Străinii de obicei îl încearcă, pe cartofi, pe friptură. Sunt din ce în ce mai mulţi oameni care îşi comandă mâncare acasă, o oală de sarmale, o oală de mazăre cu pui. Străinii care ajung în restaurantele noastre de obicei întreabă şi noi le recomandăm", a explicat directorul de marketing al unui restaurant românesc, Florin Peţu.

"Sarmale, da! Sunt din Japonia, mi-au plăcut foarte mult! Le-am găsit într-un ghid în Japonia şi am vrut să le încerc!", a spus un turist japonez.

Alte preparate care ne-au propulsat în top sunt magiunul de Topoloveni, plăcinta aromână sau babicul.

"Este un preparat pe care îl găseşti numai în bucătăria românească, produs autentic, cu un gust specific, un pic picant, noi îl servim sub formă de gustare ca element al unui platou, îl avem pe acesta în faţă. În principiu, ei vin cu temele făcute, străinii. Cer direct preparatele", a spus directorul unui restaurant, Ionuţ Ceban.

Reporter: Ce ţi-a plăcut cel mai mult?

Turist bulgar: Probabil că mămăliga şi porcul. Mâncarea este foarte delicioasă.

Turistă din SUA: Mujdeiul este preferatul meu.

Reporter: Şi alte preparate?

Turistă din SUA: În mare parte vinul, vinul românesc e delicios.

Pe primul loc, în top, sunt italienii, urmaţi de greci şi de peruani. Nu la fel de tare a impresionat bucătăria cipriotă, clasată pe ultimul loc.

TasteAtlas este o platformă internaţională care promovează mâncărurile tradiţionale din întreaga lume, pe baza review-urilor de la bucătari, pasionaţi de gastronomie sau turişti.

