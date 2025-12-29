În timp ce unii fug de iarnă pe plaje exotice, alții așteaptă gerul ca să intre în ape înghețate. Un trend care câștigă tot mai mulți adepți și la noi în ţară şi promite beneficii pentru sănătate. Medicii avertizează, însă, că aşa ceva nu este pentru oricine.

Serghei abia a aşteptat iarna ca să se scalde în pârâurile îngheţate din apropiere de Cluj-Napoca. De doi ani de zile, practică metoda "Wim Hof".

"Când intri e mai greu, dar după aia e fain. Simt că mă furnică tot corpul. Creierul este inundat de dopamină", explică acesta.

"A fost creată de Win Hof, un olandez de 65 de ani, şi presupune tehnica de respiraţie, mindset şi baie cu gheaţă. Corpul se simte uşor, relaxat, mentalul, la fel - uşor şi relaxat. Întăreşte sistemul imunitar şi corpul din interior- reparând sistemul nervos, circulator", explică Andreea Haidău, instructor acreditat pentru metoda "Wim Hof".

Articolul continuă după reclamă

"Când intru în apă, trebuie să fiu complet conectat la mine. La ce simt. Nu te mai gândeşti la nimic. Eşti liber atunci. Este o stare de linişte deplină, de libertate, de bucurie", explică Serghei.

Deşi lucrurile par simple, în realitate este nevoie de o bună pregătire mentală şi fizică, în prezenţa unui instructor.

Andreea Haidău este singura femeie instructor din România, autorizată direct de creatorul metodei Wim Hof.

Deşi metoda practicată corect aduce doar beneficii, limita dintre siguranţă şi pericol este o linie extrem de subţire.

Sunt suficiente doar câteva minute pentru ca temperatura corpului să scadă până la nivelul hipotermiei, motiv pentru care o baie nu trebuie să depăşească 30 secunde la inceput şi în mod obligatoriu, e nevoie de supravegherea unei alte persoane de pe uscat.

Medicii avertizează - băile cu gheață nu sunt recomandate celor care suferă de boli cardiovasculare şi neurologice, astm, diabet, femeilor însărcinate și copiilor.

Asemenea experienţe se pot încheia tragic. Comentatorul sportiv Bogdan Socol şi-a pierdut viaţa la 42 de ani, în timpul unui antrenament solitar de înot în apă îngheţată, după ce a intrat în șoc hipotermic.

