Echipa de robotică CSH Timișoara va reprezenta România la Campionatul Mondial din Texas

Echipa de robotică CSH Timișoara se pregătește să rescrie istorie la Campionatul Mondial de Robotică din Huston, Texas, care are loc la finalul acestei luni. Cu o tradiție de aproape un deceniu în competiția FIRST Tech Challenge România, echipa de la Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva" din Timișoara demonstrează că performanța este rezultatul unei construcții riguroase, susținute în timp. Pentru rezultatele remarcabile, liceenii au fost incluși în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

CSH Timișoara a scris una dintre cele mai importante pagini ale performanței românești în educația STEM. Echipa de robotică a obținut Inspire Award - Locul 1 la competiția FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de profil dedicată liceenilor.

"Sunt mândră de copiii pe care îi mentorez, pentru că şi eu la rândul meu am fost în echipa CSH ca şi membru şi am avut oameni care m-au susţinut şi m-au învăţat tot ce ştiu astăzi", a declarat Alina Roșoga, mentor non tehnic CSH Timișoara.

Pentru al doilea an consecutiv, CSH se califică la Campionatul Mondial, consolidând un parcurs internațional impresionant. Performanțele din sezonul anterior – locul 3 la nivel mondial, rolul de căpitan al alianței câștigătoare în divizia Franklin, premiul Control Award – locul 2 la Houston 2025 și Inspire Award – locul 2 la nivel național – toate sunt acum validate de o nouă reușită de excepție.

Articolul continuă după reclamă

La finalul acestei luni, tinerii vor zbura spre Huston unde vor concura cu alte 336 de echipe din peste 30 de țări.

"Suntem foarte recunoscători pentru Fundaţia Dan Voiculescu pentru ca ne sprijina în această direcţie, ne ajută în departamentul în care avem nevoie de cea mai multă vizibilitate, cea mai multă credibilitate", a spus Larisa Parfenie, membru non-tehnic CSH Timișoara.

Drumul tinerilor implicați în acest proiect nu a fost unul ușor. După mii de ore de muncă au reușit să realizeze un robot care lansează mingi cu o precizie uimitoare.

"Este foarte foarte costant, are o acurateţe de aproximativ 90% de la zona de depărtare şi zona de apropiere", a precizat Levi Silaghi, lider tehnic CSH Timişoara.

"Anul acesta am ajuns la cel de-al patrulea robot care considerăm noi că este cel mai bun de până acum. Şi ne dorim foarte mult de la acest campionat mondial să avem o performanța mai buna decât în anul precedent", a spus Nicole Balbierer, lider tehnic CSH Timişoara.

Echipa de la Timișoara se poziționează în elita roboticii mondiale. A reuşit să atingă unul dintre cele mai ridicate scoruri înregistrate la nivel global în acest sezon, performanță care îi plasează în top 10 mondial.

"Noi practic alegem să ne dedicăm foarte mult din timp acestei competiţii și asta denotă cât de mult contează pentru noi", a mărturisit Paul Caunii, mentor tehnic CSH Timişoara.

"Eu şi lucrez şi cumva tot ce fac în acest moment mai ales în perioadele aglomerate este să vin aici, mă duc la lucru, mă duc la facultate, nu am timp de altceva", a spus Matei Albu, mentor tehnic CSH Timişoara.

Pentru rezultatele remarcabile, echipa CSH Timişoara a fost inclusă în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Performanța echipei CSH Timișoara nu este doar un succes punctual, ci o dovadă că investiția în educație, mentorat și excelență poate genera rezultate care depășesc granițele țării.

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰