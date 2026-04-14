România scrie istorie în robotică! O echipă de liceeni merge la campionatul mondial din Houston cu micul lor prieten, Amadeus. Un robot care impresionează prin rezultate: are deja un record mondial la eficiență și precizie. Creatorii fac parte și din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundaţia Dan Voiculescu. Iar povestea lor e o lecţie de curaj, pasiune şi minţi sclipitoare.

Amadeus, un roboţel de doar 12 kilograme, a reușit să atragă atenția nu doar în România, ci și pe scena internațională. Rapid, precis și surprinzător de expresiv, i-a convins pe jurați să-l trimită direct în finala mondială de la Houston, la finalul lunii. În spatele lui sunt 15 liceeni din București, pasionați de inginerie, inteligență artificială și, poate cel mai important, de ideea că lucrurile complicate pot fi făcute bine. Uneori, până la 3 dimineața.

Matei conduce departamentul de manufacturare, iar Vlad se ocupă de partea de hardware. Fetele sunt responsabile de PR şi marketing. S-au gândit că primele sunete ale robotului seamănă ba cu un delfin, ba cu un fel de muzică de operă. Aşa că Mozart a rămas cea mai bună idee. Speră să cucerească şi America acum.

