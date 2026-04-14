Video Povestea elevilor români calificaţi la Campionatul Mondial de Robotică, împreună cu "Amadeus"

România scrie istorie în robotică! O echipă de liceeni merge la campionatul mondial din Houston cu micul lor prieten, Amadeus. Un robot care impresionează prin rezultate: are deja un record mondial la eficiență și precizie. Creatorii fac parte și din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundaţia Dan Voiculescu. Iar povestea lor e o lecţie de curaj, pasiune şi minţi sclipitoare. 

de Mădălina Iacob

la 15.04.2026 , 11:52

Amadeus, un roboţel de doar 12 kilograme, a reușit să atragă atenția nu doar în România, ci și pe scena internațională. Rapid, precis și surprinzător de expresiv, i-a convins pe jurați să-l trimită direct în finala mondială de la Houston, la finalul lunii. În spatele lui sunt 15 liceeni din București, pasionați de inginerie, inteligență artificială și, poate cel mai important, de ideea că lucrurile complicate pot fi făcute bine. Uneori, până la 3 dimineața.

Matei conduce departamentul de manufacturare, iar Vlad se ocupă de partea de hardware. Fetele sunt responsabile de PR şi marketing. S-au gândit că primele sunete ale robotului seamănă ba cu un delfin, ba cu un fel de muzică de operă. Aşa că Mozart a rămas cea mai bună idee. Speră să cucerească şi America acum.  

Mădălina Iacob
Mădălina Iacob Like

De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă?
Observator » Educaţie » Povestea elevilor români calificaţi la Campionatul Mondial de Robotică, împreună cu "Amadeus"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.