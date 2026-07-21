Un tânăr de 18 ani a fost rănit, marţi, după ce a căzut accidental într-un puţ adânc de 20 de metri, în judeţul Iaşi.

Un tânăr de 18 ani a căzut într-un puţ adânc de 20 de metri, în judeţul Iaşi. Recomandările ISU

Pompierii din judeţul Iaşi au fost solicitaţi, marţi, să intervină pentru salvarea unei persoane căzute într-un puţ, pe strada Dogarilor din comuna Ciurea.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), un autovehicul de intervenţie Ford din cadrul ISU Iaşi, precum şi un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM).

"Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 18 ani, a căzut accidental într-un puţ cu o adâncime de aproximativ 20 de metri şi un diametru de circa 50 de centimetri. Acesta era conştient în momentul sosirii echipajelor de intervenţie", a transmis ISU Iaşi.

Articolul continuă după reclamă

Persoana a fost extrasă în siguranţă de pompierii militari ai ISU Iaşi, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Ciurea.

După evaluarea medicală efectuată la faţa locului, victima prezenta suspiciune de fracturi costale, fiind preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă şi transportată la UPU a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi.

"ISU Iaşi recomandă cetăţenilor să securizeze puţurile şi fântânile prin montarea unor capace rezistente şi împrejmuirea corespunzătoare a acestora, pentru a preveni producerea unor astfel de accidente. De asemenea, accesul în puţuri trebuie realizat doar cu echipamente adecvate şi cu respectarea măsurilor de siguranţă", a mai transmis sursa citată.