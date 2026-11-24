Comisia Europeană a anunţat marţi că, începând cu 1 decembrie, va limita importurile de maşini hibride din China, aşa cum a convenit luna trecută cu Beijingul, în cadrul măsurilor de reechilibrare a schimburilor comerciale bilaterale, informează AFP.

"Aceste restricţii sunt necesare pentru a proteja industria europeană împotriva unei creşteri bruşte a importurilor acestor vehicule", a subliniat Executivul comunitar într-un comunicat prin care anunţă implementarea cotelor la import.

În luna octombrie, China a acceptat ca UE să limiteze numărul de vehicule pe care le poate exporta către UE la aproximativ 350.000 de unităţi pe an. Aceasta după ce Bruxelles-ul a acuzat producătorii chinezi că inundă piaţa europeană cu modele ieftine prin practici neloiale (cum ar fi subvenţiile ilegale), punând în pericol sectorul auto european.

Această cotă reprezintă o creştere de puţin peste 15% faţă de numărul de maşini hibride chinezeşti importate în UE anul trecut (302.000), dar o reducere considerabilă faţă de totalul aşteptat în 2026, care este de aproximativ 800.000 de vehicule.

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Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a explicat în octombrie că acordul bilateral încheiat cu Beijingul ar împiedica sosirea în UE a "câteva milioane" de vehicule hibride pe o perioadă de patru ani şi ar avea ca efect reducerea exporturilor chineze de astfel de maşini la mai mult de jumătate.

Pentru a implementa această măsură, UE a instituit măsuri de protecţie sub forma unor cote trimestriale de import pentru fiecare ţară, în conformitate cu regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Această măsură a fost negociată de UE în cadrul unui dialog cu Beijingul care vizează reechilibrarea schimburilor lor economice, în condiţiile în care deficitul comercial al blocului comunitar pe relaţia cu China a ajuns acum la aproximativ un miliard de euro pe zi , o creştere cu consecinţe majore pentru industria şi ocuparea forţei de muncă europene.