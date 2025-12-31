Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tradiţia de Anul Nou din Moldova care i-a impresionat pe britanici. Ce simbolizează

Tradiţiile noastre de Anul Nou au ajuns în topul televiunii britanice de stat, BBC. Englezii au fost impresionaţi de un obicei din Moldova - Urşii de la Comăneşti.

de Adrian Obreja

la 31.12.2025 , 19:44
Galerie (2)

Urările tinerilor îmbrăcaţi în costume tradiţionale au răsunat în toată ţara. Ceata de urători, cu plugul tras de cai, sau călare pe cai, cu bice, tălăngi, au pornit la urat încă de la primele ore. "Ne-am pregătit cam cu două săptămâni înainte, am strâns o ceată de urători".

Cetele colindă străzile cu un plug simbolic. Urează localnicilor sănătate şi prosperitate și alungă cu plesnituri de bici spiritele rele. Urătorii sunt răsplătiţi cu nuci şi covrigi. "Când eram mici, la prima oră a dimineţii, cum răsărea soarele mergeam la mătuşi, unchi, ce aveam prin vecini. Toată lumea dimineaţă, prima dată, asta era".

În Vaslui, urătorii se deghizează în urşi, capre, babe şi moşnegi. Colindă satul în acordurile fanfarei şi simulează lupte între bine şi rău pentru a atrage norocul şi belşugul. În alte sate din Moldova, două cete de tineri se încaieră simbolic pentru a încheia rivalităţile de peste an. Câştigătorii pleacă primii la urat şi primesc cele mai multe daruri.

Articolul continuă după reclamă

O tradiţie din Moldova a ajuns în topul BBC al celor mai interesante superstiţii din lume: Urşii de la Comăneşti. Sute de localnici se costumează în urşi care dansează pentru a alunga spiritele rele. În mitologia noastră, urşii sunt consideraţi creaturi sacre care - vindecă durerile, alunga răul şi vrăjile, aduc noroc şi veselie.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
traditii revelion traditii an nou ursi comanesti
Înapoi la Homepage
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor
Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina
Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi dori şi în România un mall dedicat produselor second-hand?
Observator » Evenimente » Tradiţia de Anul Nou din Moldova care i-a impresionat pe britanici. Ce simbolizează