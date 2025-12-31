Tradiţiile noastre de Anul Nou au ajuns în topul televiunii britanice de stat, BBC. Englezii au fost impresionaţi de un obicei din Moldova - Urşii de la Comăneşti.

Urările tinerilor îmbrăcaţi în costume tradiţionale au răsunat în toată ţara. Ceata de urători, cu plugul tras de cai, sau călare pe cai, cu bice, tălăngi, au pornit la urat încă de la primele ore. "Ne-am pregătit cam cu două săptămâni înainte, am strâns o ceată de urători".

Cetele colindă străzile cu un plug simbolic. Urează localnicilor sănătate şi prosperitate și alungă cu plesnituri de bici spiritele rele. Urătorii sunt răsplătiţi cu nuci şi covrigi. "Când eram mici, la prima oră a dimineţii, cum răsărea soarele mergeam la mătuşi, unchi, ce aveam prin vecini. Toată lumea dimineaţă, prima dată, asta era".

În Vaslui, urătorii se deghizează în urşi, capre, babe şi moşnegi. Colindă satul în acordurile fanfarei şi simulează lupte între bine şi rău pentru a atrage norocul şi belşugul. În alte sate din Moldova, două cete de tineri se încaieră simbolic pentru a încheia rivalităţile de peste an. Câştigătorii pleacă primii la urat şi primesc cele mai multe daruri.

O tradiţie din Moldova a ajuns în topul BBC al celor mai interesante superstiţii din lume: Urşii de la Comăneşti. Sute de localnici se costumează în urşi care dansează pentru a alunga spiritele rele. În mitologia noastră, urşii sunt consideraţi creaturi sacre care - vindecă durerile, alunga răul şi vrăjile, aduc noroc şi veselie.

