Video Tradiţionala bătaie simbolică de la Ruginoasa, păzită de peste 250 de jandarmi

A început tradiţionala bătaie simbolică de la Ruginoasa dintre "deleni" și "văleni". Primele cete de mascaţi au început să apară pe străzi încă dinainte să răsară soarele şi au încercat să rupă bariera celor peste 250 de jandarmi, pregătiți cu scuturi și echipamente de protecție.

de Redactia Observator

la 31.12.2025 , 11:10

Forţele de ordine au acţionat imediat cu spray lacrimogen şi au încercat să calmeze mulţimea. 

Anii trecuţi, întâlnirea dintre cele două cete de flăcăi a degenerat în incidente grave. Şi, din cauza violenţelor, bătăile au fost interzise în 2016.

Cel mai rău a fost în urmă cu peste 10 ani, când un tânăr a murit în timpul luptelor.

