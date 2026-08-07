După 10 luni de la explozia care a distrus un bloc din Rahova şi a ucis patru oameni, încep lucrările de consolidare, dar tot cu o amânare. Primele utilaje vor intra în funcţiune abia la toamnă. Până atunci, în toate apartamentele din clădire se montează senzori de risc seismic, care să anunţe orice problemă de structură. Locatarii spun că sunt dezamăgiţi.

10 luni de aşteptare. Şi încă o amânare. Locatarii din cele 54 de apartamente distruse de explozie au fost chemaţi la o şedinţă, la Primăria Capitalei. S-au dus acolo cu speranţa că sunt mai aproape de momentul în care vor reuşi să intre în case, dar au aflat că mai au de aşteptat. Până în septembrie.

"Oricine de aici își dorește să intre în casă, ca să își recupereze din casă. De aia ne și zbatem, să intrăm în casă. Că după aia ce face cu blocul, e problema lor!". "Actele în primul rând și fiecare ce mai are. Chiar și o haină!". "Te-ai mutat cu chirie, dar ai luat-o de la 0. Când știi că tu acolo în casă ai de toate", au spus oamenii.

Primele semne că vor începe lucrări la blocul afectat de explozie

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După 10 luni, la blocul afectat de explozie, se vad primele semne că vor începe lucrările. Utilajele si echipamentele vor fi montate peste un strat de nisip şi pietriş, pentru a limita vibraţiile.

Mai exact, fiecare acţiune va fi extrem de atent controlată, pentru a nu afecta şi mai mult structura deja fragilă a clădirii. Când accesul se va putea face în siguranţă, primii care vor intra în bloc vor fi procurorii, pentru cercetări, abia apoi proprietarii, însoţiţi de pompieri. Până atunci, se montează altceva. Senzori de risc seismic, atât în apartamentele din scările vecine, dar şi în liceul Dimitrie Bolintineanu, din apropiere.

"Această soluție tehnică a fost dată de proiectant și nu putem face abstracție de ea. Sunt niște senzori foarte fini, ca niște lamele de sticlă, care se montează pe crăpăturile identificate în fiecare apartament în parte", a afirmat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Senzori montați în peste 250 de apartamente

Senzorii urmează să fie montaţi în peste 250 de apartamente. După montarea senzorilor, urmează demolarea etajelor superioare şi montarea unor piloni. Operaţiunea va dura 50 de zile. Abia apoi, se va decide dacă scara de boc distrusă va fi sau nu demolată. Primarul Capitalei a dat garantii că, în tot acest timp, locatarii evacuaţi vor primi în continuare ajutor pentru chirie.

"Din punctul meu de vedere, din experiența pe care o am, nu cred că își va asuma nimeni consolidarea, dar suntem obligați de lege să venim cu expertize", a spus Ciprian Ciucu.

Explozia care a şocat o ţară întreagă a avut loc în luna octombrie a anului trecut şi a fost provocată de o acumulare de gaze pe care nici specialiştii chemaţi în ajutor, d emai multe ori, nu au detectat-o. Ancheta este în curs: în acest moment, se aşteaptă mai multe expertize.