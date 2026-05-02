Tragedie în minivacanţa de 1 Mai! Un bărbat de 37 de ani a murit strivit de un buggy, un fel de ATV acoperit şi cu volan în loc de ghidon. Victima se afla cu soţia şi băiatul lor de 6 ani în momentul accidentului. Ar fi luat cu viteză un dâmb şi s-au răsturnat. Martorii povestesc că bărbatul consumase alcool, iar înainte de accident ar fi gonit la viteză exagerat de mare pe câmpurile din zonă.

De la distracţie, la tragedie. În buggy-ul răsturnat din aceste imagini se afla o întreagă familie. Şoferul - de 37 de ani, soţia şi copilul, de 6 ani. Erau în minivacanţă, cazaţi la o casă din apropiere.

"Familia se plimba cu buggy-ul închiriat pe dealurile din preajma localităţii Breaza. Martorii susţin că bărbatul conducea cu viteză mare, în ciuda terenului accidentat. Inevitabilul s-a produs - au lovit un dâmb şi s-au răsturnat", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

Martorii vorbesc despre viteză și posibil consum de alcool

Poliţiştii nu exclud ca bărbatul să fi fost şi băut.

"S-a răsturnat pe loc drept, a vrut să se ridice pe două roţi, capul plin de băutură şi cu copilul în braţe. El a murit pe loc. Şi cu berea în mână", a povestit un martor.

Copilul a suferit răni uşoare, însă a ajuns la spital şi a rămas internat alături de mama lui pentru orice eventualitate.

Buggy-ul închiriat de familie este unul puternic - are un motor de o mie de centimetri cubi, care dezvoltă o sută de cai putere, la doar 500 de kilograme greutate. Este recomandat în special piloţilor experimentaţi.

Avertismentul specialiștilor pentru amatorii de off-road

"Au vrut să plece în drumeţie într-o zonă total nepretabilă pentru aşa ceva, într-o zonă pe care presupun că nu o cunoşteau. Chiar dacă suntem iubitori de off-road, de natură nu trebuie să ne aventurăm cu astfel de ATV-uri în zone imposibil accesibile şi fără cunoştinţe minime de a conduce aceste ATV-uri", a avertizat Bogdan Novac, primar Breaza.

Vehiculele de teren, în special ATV-urile, devin tot mai populare printre amatorii de adrenalină, însă nu toţi ştiu şi riscurile la care se expun. Când merg în grup, trebuie să păstreze distanţa dintre vehicule şi - grijă sporită la viteză, denivelări şi bălţi.

"Nu trebuie să facem derapaje, pentru că suntem pe teren accidentat şi uneori, când plouă, anvelopele sunt moi şi poţi aluneca. Trebuie să purtăm cască, iar dacă conducem un buggy trebuie să folosească centura de siguranţă şi cască. Este ilegal consumul de droguri şi alcool", a explicat Sukhmanpreet Singh, instructor ATV.

Accidente similare, tot mai frecvente în România

În urmă cu două săptămâni, în Dolj, un băiat de doar 13 ani a murit strivit sub ATV-ul furat de la verişorul său. Ca în cazul din Prahova, copilul pierduse controlul pe un câmp, într-o zonă cu denivelări.

Conform legislaţiei, trebuie să ai cel puţin 16 ani ca să conduci un ATV pe drumurile publice.

