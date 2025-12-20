Antena Meniu Search
Video Tragedie în Chile. Un alpinist român a murit după ce a atins vârful celui mai înalt vulcan activ din lume

Tragedie în Chile, pe cel mai înalt vulcan activ din lume. Un alpinist român, în vârstă de 57 de ani, şi-a pierdut viaţa după ce a căzut 3 metri în gol. Alături de bărbat se aflau alţi trei români, care au încercat să îl salveze. Autorităţile au anunţat că grupul avea autorizaţie pentru excursie.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 08:38

Românul plecase în expediţie pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, cel mai înalt vulcan activ din lume, situat la granița dintre Argentina și Chile. Nu era singur, ci împreună cu alţi trei români.

Nenorocirea a avut loc după ce grupul a ajuns în vârf, la aproximativ 6.540 de metri altitudine. Alpinistul s-a prăbușit brusc și a căzut aproximativ trei metri în gol.

Ceilalţi români au încercat să îl ajute şi au început singuri manevrele de resuscitare, însă fără succes însă. Alpiniştii au încercat, mai apoi, să îl coboare, dar nu au reuşit din cauza terenului extrem de dificil. Au alertat imediat autoritățile şi au încercat, pe rând, să transporte trupul neînsuflețit la baza vulcanului.

Grupul format din cei 4 alpinişti avea autorizație pentru excursie și informase Direcția Națională a Frontierelor și Limitelor Statului cu privire la ascensiunea lor, așa cum prevede legea în Chile.

