Video El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare

Un alpinist român a murit în Chile, în timpul unei expediţii pe cel mai înalt vulcan din lume. Marius Plevan avea 57 de ani şi era un căţărător experimentat. Însă terenul greu şi atmosfera rarefiată, de la peste 6.000 de metri altitudine, i-au fost fatale. Bărbatul a căzut de pe o stâncă, iar cei trei colegi care îl însoţeau nu l-au mai putut resuscita.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 19:31
Grupul format din patru români îşi îndeplinise scopul. Alpiniştii cuceriseră Nevado Ojos del Salado, cel mai înalt vulcan activ din lume, situat la granița dintre Argentina și Chile. Nenorocirea a avut miercuri, pe drumul de întoarcere, când se aflau încă la peste 6.500 de metri altitudine.

"În timpul coborârii, o persoană de 57 de ani, de naţionalitate română, a leşinat și a căzut la aproximativ trei metri de locul respectiv", a declarat Marcelo Ramirez, poliţist.

Ceilalţi români au început singuri manevrele de resuscitare, însă fără succes. Alpiniştii au încercat, mai apoi, să îl coboare pe colegul lor, dar nu au reuşit din cauza terenului dificil. Abia după intervenţia forţelor speciale chiliene au reuşit să transporte trupul neînsuflețit la baza vulcanului.

"Imediat a fost contactat procurorul pentru a cere intervenția personalului specializat, care a reușit să urce în jurul orei 22:00 și a discutat cu trei cetățeni străini de naționalitate română aflați în tabăra de bază", a declarat Ramirez. Cei patru alpinişti români aveau permisiune pentru ascensiune, aşa cum prevede legea în Chile.

Redactia Observator
chile roman vulcan
