Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii

Un bărbat din Chile s-a trezit cu 330 de salarii în cont și a fost lăsat de instanță să păstreze banii.

Un angajat din Santiago, Chile, a primit din greșeală 330 de salarii, iar după un proces îndelungat, instanța i-a permis să păstreze suma, în valoare de aproximativ 180.000 de dolari.

Incidentul a avut loc în mai 2022, la compania Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), un grup specializat în producția și distribuția de alimente procesate în America Latină. Bărbatul, care lucra ca asistent în distribuție, aștepta un salariu de 500.000 de pesos chilieni (aproximativ 522 de euro), dar în contul său au fost virați peste 165 de milioane de pesos.

Inițial, angajatul a anunțat compania despre greșeală și a spus că va merge la bancă pentru a returna banii. Totuși, ulterior nu a mai putut fi contactat timp de trei zile și nu s-a prezentat la muncă. După 72 de ore, acesta a trimis o scrisoare oficială de demisie prin avocat, păstrând suma primită.

Compania a încercat să recupereze banii în instanță, însă judecătorii au decis în favoarea fostului angajat, permițându-i să păstreze întreaga sumă, scrie The Mirror.

