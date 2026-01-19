Cel puţin 19 oameni au murit în Chile, iar alţi 50 de mii au fost evacuaţi de urgenţă din calea flăcărilor. Focul a izbucnit din cauza caniculei - duminică s-au înregistrat 38 de grade. Un videoclipul filmat din dronă in orașul de coastă Penco din regiunea Biobio a arătat sute de case făcute scrum, zeci de maşini şi suprafeţe întinse de teren arse.

În imaginile şocante pot fi văzuţi şi ofițeri de poliție care păzesc cadavrele oamenilor găsiţi fără suflare pe câmp sau în autoturisme. Circa 20 de focare de incendiu au determinat autorităţile să dclare stare de catstrofă în provincia aflată la circa 500 de km de capitala ţării.

Cel puţin 19 persoane au murit în incendiile forestiere severe declanşate în centrul Chile, iar circa 50.000 de rezidenţi din regiunile Biobío şi Ńuble au fost îndemnaţi de autorităţi să-şi evacueze locuinţele şi să se adăpostească, a spus duminică ministrul Securităţii, Luis Cordero, potrivit DPA.

Sute de pompieri şi de soldaţi se luptă să stingă un număr total de 24 de incendii, a adăugat oficialul.

''Ordinele de evacuare sunt cruciale. Este important ca oamenii să le respecte imediat ce le sunt comunicate, având în vedere felul în care evoluează incendiul'', a spus Cordero.

Guvernul a declarat stare de urgenţă în regiunile afectate. Până acum, incendiile au distrus peste 250 de locuinţe. Aproape 100 de kilometri pătraţi de teren au fost afectaţi de incendii, a precizat administraţia forestieră. În localitatea Lirquén, flăcările au coborât de pe de dealuri şi au distrus străzi întregi.

''Totul este pârjolit. Incendiului a ajuns aproape de mare. Nu am mai văzut niciodată nimic asemănător'', a declarat un rezident pentru postul de radio Cooperativa.

În timpul verii din emisfera sudică, Chile este în mod repetat afectat de incendii forestiere. Anul trecut, peste 100 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar circa 15.000 de locuinţe au fost distruse sau avariate.

