A murit copilul grav rănit în accidentul feroviar produs joi în localitatea prahoveană Florești. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, fetița în vârstă de 3 ani și șase luni a fost declarată decedată. Victimele accidentului sunt mamă și fiică.

Accident grav în Florești. O femeie și fetița ei de 3 ani au murit după ce mașina lor a fost lovită de tren

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, este vorba despre o fetiţă de 3 ani şi şase luni.

"Copilul se afla în afara autoturismului, în stop cardio-respirator, fiind preluat de pompieri pentru resuscitare", a transmis iniţial ISU Prahova.

Anterior, echipajele medicale au declarat decesul unei femei de 26 de ani care a fost scoasă de către pompieri dintre fiarele contorsionate ale maşinii.

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Cum s-a întâmplat accidentul

Trenul care circula pe ruta Galaţi - Braşov, cu aproximativ 200 de călători la bord, a lovit un autoturism în care se aflau o femeie şi un copil, a informat ISU Prahova.

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că trecerea la nivel cu cale ferată unde a avut loc accidentul nu are bariere, dar semnalele acustice şi luminoase erau în funcţiune.

Copilul se afla în spate, însă nu era asigurat cu centură în înălţător, au mai arătat sursele indicate.

Victimele sunt mamă și fiică

Potrivit acestora, victimele sunt mamă şi fiică.

"Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au demarat cercetările la faţa locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentului", a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Circulaţia feroviară şi rutieră este oprită în zona producerii accidentului, pentru desfăşurarea cercetărilor şi efectuarea intervenţiilor necesare.