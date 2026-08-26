Senatorii au decis, miercuri, retrimiterea la comisia de învăţământ a proiectului de lege privind organizarea examenului paralel la liceu, după ce în plen a fost votat un amendament USR care anula în totalitate acest examen. Pentru că proiectul trecuse de comisie cu un amendament admis prin care examenul se amâna pentru 4 ani, senatorii au fost obligaţi să retrimită legea pentru corectare în comisie a celor două amendamente.

Examenul paralel la liceu, retrimis la comisie. Amendamentul USR îl anula după amânarea cu 4 ani - Shutterstock

Propunerea legislativă ajunsă la vot în plenul Senatului are ca object de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art.248 alin.(4) din Legea invăţământului preuniversitar nr.198/2023, referitor la aplicarea noului sistem de admitere la liceu şi de evaluare national , până la absolvirea clasei a VIII-a de către generaţia de elevi care a inceput clasa a V-a in anul şcolar 2025-2026.

Proiectul va intra pentru dezbatere şi vot săptămâna viitoare

Senatorul USR Ştefan Pălărie a propus votarea în plen a amendamentului USR care prevede abrogarea în totalitate a acestui examen paralel pentru liceu, propunerea sa fiind adoptată de plen.

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În condiţiile în care proiectul mai prevedea şi amânarea cu 4 ani a acestui examen, senatorul PSD Daniel Zamfir a propus retrimiterea proiectului la comisie, pentru corectare, propunea PSD fiind votată de plen.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că proiectul va intra pentru dezbatere şi vot săptămâna viitoare, marţi, în prima şedinţă de plen din sesiunea ordinară a Senatului.