"Mai ai doar 18 veri cu copilul tău." Sau doar câteva, depinde de caz. Este mesajul care apare tot mai des în feedurile părinților, un nou trend pe rețelele sociale. În teorie, ar trebui să ne amintească cât de prețios este timpul petrecut cu cei mici și cât de repede trec anii. În realitate, însă, poate adăuga o presiune și mai mare pentru părinții care simt deja că sunt prea ocupați și că nu fac suficient pentru copiii lor. Iar când lângă acest mesaj apar şi fotografiile altor familii, cu vacanţe memorabile şi destinaţii spectaculoase, toate aceste stări se intensifică. Iar părintele le poate percepe ca pe un eşec personal. Psihologii spun însă că amintirile copiilor şi starea lor de bine nu au nicio legătură cu cheltuielile de vacanţă ori cu lista destinaţiilor pe care le-am bifat.

"Copiii şi-au dorit să stea în vacanţă mai mult. Am făcut sacrificii ca să îi ducem mai mult. Nu avem timp pentru ei cu munca, cu serviciu, cu treaba", ne-a spus Mariana.

Este un paradox al parentingului de astăzi: facem tot mai multe pentru binele copiilor, dar avem tot mai puțin timp pentru ei. În acest context, un mesaj viral, "Mai ai doar 18 veri cu copilul tău", care ar trebui să ne facă să conștientizăm cât de repede trece timpul, pune, de fapt, și mai multă presiune pe părinții care se gândesc că, orice și oricât ar face, tot nu e suficient.

"Nu reușim să ne bucurăm de ei, trece timpul, cresc prea repede și noi muncim foarte mult și nu ne dăm seama cum zboară timpul", a mărturisit o mamă.

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"Și prezența părinților și activităților în care îl antrenează și o țară străină frumoasă, altceva decât acasă", a spus altă doamnă.

Și așa apare presiunea de a transforma fiecare vacanță într-o experiență spectaculoasă, cu momente... memorabile.

"Părinții tind să transforme acest reminder în trebuie să petrec timp cu copilul, trebuie să fac memorabili acești 18 ani. Trebuie să fac vacanțe extraordinare în care trebuie să bifăm anumite căsuțe, în care am făcut eu o experiență pe care trebuie să mi-o aduc aminte", a explicat pentru Observator 16 psihologul Corina Gheorghe.

Presiune pe care o simte și Mariana, mama a trei copii.

"Copilăria lor nu mai seamănă cu a noastră. Observ la cel mare că a început un fel de preadolescență. El vrea să fie cu telefonul, are alte îndeletniciri. Nu se mai întoarce niciodată, copilăria e cea mai frumoasă perioadă a vieții", susţine Mariana.

Reporter: Cum e la mare?

Copil: Foarte frumos.

Reporter: Ce o să îți amintești din vacanța asta?

Copil: Cât de frumos a fost, că m-am jucat cu frații mei. Ne-am jucat în apă, la nisip. Ne place foarte mult.

"Fata are aproape 18 ani, dar nu a venit cu noi, a rămas acasă. Am venit doar eu singură cu băiețelul de 6 ani. A rămas acasă cu prietenul. Nu mai stă atâta cu noi. Îmi pare rău că e mare... aș fi vrut să fie mică, să mai stea cu noi", ne-a mai spus Mariana.

Sunt și părinți care nu își permit astfel de experiențe pentru copiii lor. În cazul lor, frustrarea și dezamăgirea sunt și mai mari.

"Este o presiune extraordinară pentru cei care nu au posibilități financiare. Lucrul acesta poate fi foarte dureros pentru unii părinți pentru că ajung să se simtă vinovați că nu pot oferi copiilor astfel de amintiri", a precizat psihologul.

Reporter: Ce activități făceați? Plecați undeva?

Daniela: Nu prea...Nu prea am fost în vacanțe, nu ne-am permis. La noi nu există asta, la noi e limitat.

Reporter: Cum arată vacanțele lor... acum merg la bunici...

Dar și vacanțele simple pot deveni amintiri prețioase. O confirmă adulții de astăzi care, în ciuda lipsurilor, și-au prețuit copilăria.

"Era 1 Mai, 23 August... mergeam la pădure, erau dansuri, muzică... mici. Eram în sărăcie, dar mult mai uniți ca oameni", spune o doamnă.

"Amintirile nu le putem programa noi copiilor. Un copil poate rămâne cu o amintire extraordinară dintr-o zi banală în care ai ieșit cu el să mănânce înghețată din parcul de alături... nu că a mâncat cea mai bună înghețată într-o țară străină", a explicat psihologul.

Alexandra are 22 de ani și spune că cele mai dragi amintiri din copilărie sunt de la mare, nu pentru că erau vacanțe spectaculoase, ci pentru că acolo petrecea timp cu părinții ei.

"Tatăl meu m-a învățat să înot. Cred că este foarte important să își amintească momentele-cheie în care petrece timp cu părinții lui: mesele în familie, la restaurant... amintirile rămân. Nu cred că amintirile frumoase necesită să se întâmple într-un loc anume, sunt strict legate de oamenii cu care le faci", a povestit Alexandra.

"Copilul vrea să fim conectați la el, să fim prezenți și autentici. Timpul, iubirea și atenția noastră. Copilul rămâne cu amintirea despre cum s-a simțit el în momentul în care tu te-ai conectat cu el. Noi nu trebuie să creăm 18 veri memorabile, trebuie să construim o relație, să ne bucurăm și de a 30-a vară a copilului împreună cu noi", a mai spus psihologul Corina Gheorghe.

Poate că peste ani copilul nostru nu își va aminti câte vacanțe am bifat sau cât am cheltuit. Poate își va aminti cine a stat lângă el, cine a râs cu el și cine a avut timp pentru el. Așa că, din cele 18 veri, poate cea mai importantă este cea în care suntem cu adevărat prezenți.