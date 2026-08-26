O româncă de 24 de ani a fost găsită moartă sub un pod din apropierea localității San Francesco al Campo, în Italia, la câteva ore după ce a plecat de acasă fără să-și anunțe familia. Ultimul semnal al telefonului Ştefaniei Halip a fost înregistrat în jurul orei 4:00, într-o zonă aflată la doar câteva minute de locul unde avea să fie descoperit trupul său. Anchetatorii încearcă acum să reconstituie ultimele ore din viața tinerei și să afle ce s-a întâmplat înainte de moartea ei.

Ce s-a întâmplat cu Ştefania? Este întrebarea la care încearcă să găsească un răspuns, de ore întregi, carabinierii, anchetatorii și, mai ales, familia tinerei. Ştefania Halip avea 24 de ani, era studentă la Biologie, locuia în San Francesco al Campo și lucra ocazional la o pizzerie din localitate. Trupul neînsuflețit al tinerei a fost găsit sub un pod peste pârâul Fisca, în San Francesco al Campo, scrie torinocronaca.it.

Acum, anchetatorii încearcă să reconstruiască orele dintre momentul în care Stefania a fost văzută ultima dată și cel al morții sale.

Duminică seară, Ştefania se întorsese de la mare împreună cu părinții și surorile sale, în jurul orei 22:00. În timpul nopții, însă, ar fi ieșit din casă fără ca familia să-și dea seama. Este unul dintre primele aspecte pe care ancheta trebuie să le clarifice: când a plecat de acasă, de ce a ieșit și, mai ales, unde se îndrepta.

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Dimineața, Ştefania nu mai era acasă. Promisese că își va însoți sora mai mică la centrul de vacanță, iar inițial părinții nu s-au alarmat. Au crezut că a ieșit pentru puțin timp, poate la o plimbare sau pentru a se întâlni cu cineva. Ştefania însă nu s-a mai întors, iar tăcerea ei a început să devină îngrijorătoare.

Pentru familie, dispariția era cu atât mai neobișnuită cu cât tânăra obișnuia să-și anunțe părinții când pleca de acasă, chiar și atunci când ieșea pentru scurt timp, se întâlnea cu cineva sau mergea să mănânce o înghețată. De această dată, nu a trimis niciun mesaj, nu a dat niciun telefon și nu a lăsat nicio explicație.

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Telefonul Ştefaniei le-a oferit anchetatorilor primul reper important în stabilirea cronologiei. Ar fi fost localizat ultima dată în jurul orei 4:00, luni dimineață, în zona supermarketului Crai, între San Francesco al Campo și San Maurizio Canavese. Este o mică zonă comercială unde, mai ales seara și noaptea, tineri obișnuiesc să se oprească în mașini pentru a sta de vorbă și a petrece timp împreună.

După această ultimă localizare, telefonul nu a mai putut fi accesat. Nu se știe deocamdată dacă a fost închis sau dacă i s-a descărcat bateria. Cert este că aceasta este, în prezent, ultima urmă tehnologică utilă pentru reconstituirea traseului tinerei.

De la supermarketul Crai până la locul în care Ştefania a fost găsită sunt mai puțin de trei minute cu mașina. Distanța foarte scurtă face cu atât mai importantă clarificarea a ceea ce s-a întâmplat în acel interval și a traseului urmat de tânăra de 24 de ani.

Căutările s-au încheiat în cel mai tragic mod. Trupul Ştefaniei a fost găsit sub podul peste pârâul Fisca, cu puțin înainte de intrarea în Borgata Centro. Podul are o înălțime de 9,40 metri. Tânăra a fost găsită cu fața în jos. Avea un traumatism cranian și mai mulți dinți fracturați. Toate aceste elemente urmează să fie analizate de medicul legist pentru stabilirea cauzei și a circumstanțelor morții.

În timp ce ieri după-amiază anchetatorii efectuau cercetări la fața locului, și membrii familiei se aflau la doar câțiva metri de locul în care a fost găsit trupul. Pentru ei, dar și pentru cei care anchetează cazul, rămâne aceeași întrebare: de ce a ajuns Stefania în acel loc?

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă ar putea oferi acum indicii esențiale. Anchetatorii vor verifica dacă tânăra a fost surprinsă de camere, dacă în apropierea ei se aflau alte persoane sau vehicule și ce s-a întâmplat după ora 4:00. Fiecare detaliu ar putea fi important pentru reconstituirea ultimelor ore din viața tinerei.

Ancheta este coordonată de carabinierii Companiei din Cirie, sub coordonarea Parchetului din Ivrea. Autopsia ar urma să ofere noi informații cu privire la cauza și modul în care a survenit moartea.

Deocamdată, anchetatorii nu exclud nicio ipoteză, inclusiv posibilitatea unui gest voluntar sau a unei morți provocate de o altă persoană. Înainte de toate, însă, trebuie stabilit ce s-a întâmplat cu adevărat și, mai ales, dacă Ştefania a ajuns singură sub acel pod.

Ştefania se născuse la Chieri. Tatăl ei este de origine română. Era studentă, lucra când avea ocazia și avea propriile obiceiuri, locuri pe care le frecventa și oameni pe care îi cunoștea. Duminică seară era acasă, alături de familie. Câteva ore mai târziu, în jurul orei 4:00, telefonul ei era localizat în zona supermarketului Crai. Apoi, nimic.

Între acel loc și podul peste Fisca sunt doar câteva minute de drum. Dar, deocamdată, în acele câteva minute se concentrează întregul mister al morții Stefaniei.