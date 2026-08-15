În ultimele zile litoralul românesc a fost "invadat" de drone. Nu aeriene, nu maritime, ci rămăşite din aceste aparate aduse la ţărm de valuri. Primul astfel de incident a fost la Costineşti, ieri la Saturn, iar în urmă cu câteva momente au fost găsite resturi de dronă şi pe plaja din Olimp.

Bucăţi de dronă, găsite şi la Olimp. Explicaţia pentru care plajele româneşti sunt "invadate" de drone - ObservatorNews

Aceste drone nu au fost doborâte de Armata Română, nu au reprezentat niciun pericol pentru noi nici când au fost în aer, nici când au fost aduse de mare pe plaje. Totuşi, cum au ajuns ele pe ţărmul românesc?

În ultimele zile, vântul din zona Mării Negre a avut o direcție predominantă dinspre Ucraina către România. Curenții marini au favorizat deplasarea obiectelor plutitoare dinspre zona ucraineană către litoralul românesc. Aceste condiții pot explica apariția la țărm a unor obiecte transportate pe mare.

Pe lângă aceste drone "maritime", au fost şi două aeriene, ambele în Tulcea. Niciuna dintre ele nu a pus în pericol în mod real siguranţa cetăţenilor.