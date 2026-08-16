În cel mai aglomerat weekend de pe litoral, staţiunea Costineşti bate recorduri. Pe plajă, astăzi, n-aveai loc să arunci un ac. Şi-n valuri era aceeaşi aglomeraţie, deşi salvamarii fluierau fără oprire de pe mal. Era arborat steagul roşu. Zeci de oameni au fost salvaţi la limită astăzi. Iar un bărbat din Eforie, chiar de două ori. În Olimp, în schimb, doi adolescenţi sunt daţi dispăruţi şi sunt căutaţi acum de scafandri.

A fost cel mai aglomerat weekend pe litoral din acest sezon estival. Iar pentru prima oară Costineşti a bătut Eforie la numărul de turişti. Plaja a fost plină de oameni de toate vârstele, care au venit să petreacă noaptea la Nibiru şi ziua să se bucure de soare şi de mare.

"Cald, aglomerat. E frumos. De dimineaţă am venit, ei au venit de aseară, au fost în club, s-au distrat foarte bine fără mine". "E foarte bine, m-am băgat şi eu un pic în apă, valurile sunt spectaculoase şi e distracţie multă", au spus oamenii.

Aseară, staţiunea a răsunat pe hiturile anilor 90 şi 2000.

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Pe scena de la Nibiru au urcat cei de la ATC, Haddaway, Nana, Garcia şi mulţi alţii, într-un show incendiar de muzică eurodance şi pop. Celebrul solist german Haddaway, care este căsătorit cu o româncă, şi-a exprimat iubirea pentru ţara noastră.

Haddaway: "M-am îndrăgostit de țara voastră"

"Vreau să salut familia mea din România, soţiei mele superbe. Oameni buni, m-am căsătorit cu ţara voastră, m-am îndrăgostit de ţara voastră. Am o familie în România! Sunt acolo, toţi. Vă iubesc", a spus Haddaway.

Impresionaţi de România au fost şi artiştii de la Garcia şi ATC.

"Vă iubim pe toţi. Sunteţi minunaţi. Iubim publicul, muzica, atmosfera", a spus Garcia.

ATC: Este unic, aş spune. Trebuie să ne familiarizăm puţin cu locaţia acum după show.

Reporter: Cum vi s-a părut publicul, în seara asta?

ATC: Uimitor. Am primit multă iubire, când eram pe senă. A fost copleşitor.

Peste 100 de mii de oameni au luat parte aseară la petrecere. Indiferent de vârstă, toţi au cântat, au dansat şi s-au distrat.

"Pentru Haddaway, am venit cu tatăl meu, el e fan. De dimineaţa a zis: "Hai, fă-ţi bagajul, mergem la mare", a spus o persoană.

Maratonul de concerte şi activităţi din aceste zile se numeşte STARDUST şi se încheie astăzi.

Selly: "E cu adevărat cel mai bun weekend de până acum"

"300 de mii de vizitatori o să avem în toate aceste zile. Cea mai mare parte au venit vineri și ieri. Astăzi avem SNAP! și Jenny de la Ace of Base și mulți, mulți artiști români, precum și un regal folcloric cu... E cu adevărat cel mai bun weekend de până acum", a afirmat Selly, cofondator Nibiru.

Distracţie a fost şi în nordul litoralului. Pe o plajă din Constanţa a avut loc aseară un eveniment cu muzică, dans şi live cooking.

Weekendul a fost însă dificil pentru salvamari, care numai azi au fost nevoiţi să scoată din valuri zeci de persoane care au ignorat steagul roşu arborat în multe staţiuni.

"Azi e cea mai periculoasă mare din tot ce a fost până azi pentru că sunt curenţii foarte puternci", a spus Claudiu Popescu, salvamar.

Peste 210 mii de turişti au fost pe litoral în acest weekend de Sfânta Maria.