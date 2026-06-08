Tragedie pentru o familie din Târgu Jiu. Băieţel de 2 ani, găsit fără suflare în râul din spatele casei

Un băieţel de doar doi ani a murit, luni după-amiază, după ce ar fi căzut în râul Amaradia, aflat în spatele curţii în care locuia. Copilul se juca în curtea casei în momentul în care ar fi ajuns în apă. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, însă medicii nu au mai putut să îl salveze. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

Copil de 2 ani, mort după ce a căzut în râul din spatele curţii - Shutterstock

Un băieţel în vârstă de doi ani din municipiul Târgu Jiu a murit, luni după-amiază, după ce a căzut în apele râului Amaradia care trece prin spatele curţii în care locuia. Echipajele medicale trimise la faţa locului au făcut manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Incidentul a fost anunţat luni, în jurul orei 17:00, prin apel 112.

"La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu şi ai Serviciului de Investigaţii Criminale, care, din primele verificări, au stabilit că un minor în vârstă de 2 ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce se juca în curtea casei, ar fi căzut în râul Amaradia, care se află în spatele locuinţei. La faţa locului au fost prezente echipaje medicale care au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul minorului", au transmis oficialii Poliţiei judeţene Gorj.

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Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Ancheta poliţiştilor va stabili de asemenea împrejurările în care copilul a ajuns în apă. Primele verificări arată că unchiul băieţelului a fost cel care a sunat la 112 şi a cerut ajutor.