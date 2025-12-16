Grevă la Constanța: Transportul public paralizat. Primăria acuză protest ilegal al angajaţilor CT Bus

Constanța a rămas fără transport public marți, în urma unui protest spontan al angajaților CT Bus. Autobuzele companiei de transport public au fost scoase de pe trasee.

Șoferii CT BUS s-au strâns la sediul companiei într-un protest spontan. Ei reclamă că nu se respectă contractul colectiv de muncă semnat în vara acestui an, acuză lipsa de transparență și dialog și cer demisia directorului general, Fănel Popa, numit cu vot unanim de consiliul de administrație director general al CT Bus la începutul lunii decembrie, după ce fusese director tehnic provizoriu, din 27 noiembrie 2023.

Reprezentanții Primăriei Constanța au reacționat în urma protestului, acuzând că acesta este unul ilegal. De asemenea, susțin că, în urma unui audit, companiei i s-a recomandat să scadă cheltuielile cu salariile până la 50% din totalul cheltuielilor, comparativ cu aproximativ 70%, cât se înregistrează în prezent la CT BUS S.A. La Constanţa este primar liberalul Vergil Chițac.

Reacția Primăriei Constanța

"Protestul spontan declanșat astăzi la CT BUS S.A. nu respectă cadrul legal în vigoare privind organizarea conflictelor de muncă și nu a fost notificat conform prevederilor legale, motiv pentru care acesta poate fi calificat drept un protest ilegal. Situația semnalată reprezintă o problemă de management la nivelul operatorului de transport public, iar responsabilitatea gestionării relațiilor de muncă, a politicilor salariale și a dialogului social revine conducerii CT BUS S.A., în conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului", au afirmat reprezentanții Primăriei Constanța.

Aceștia afirmă că Primăria și-a îndeplinit integral obligațiile financiare față de operatorul de transport public pentru anul 2025. De asemenea, Primăria Constanța a formulat recomandări clare, fundamentate pe concluziile unui audit extern independent, iar acestea vizează eficientizarea activității, echilibrarea cheltuielilor și îmbunătățirea managementului financiar și operațional al societății.

"Printre măsurile recomandate se numără regândirea statului de funcții, având în vedere faptul că o parte dintre posturi se suprapun sau presupun activități și responsabilități similare. Totodată, este necesară echilibrarea structurii de personal pe categorii. Exemplele de bună practică arată că un operator bine administrat are o pondere a personalului TESA de aproximativ 5% din totalul numărului de angajați, în timp ce, în cazul CT BUS S.A., personalul TESA reprezintă aproximativ 11%, peste valorile recomandate. Prin urmare, o ajustare a organigramei este imperios necesară", a mai precizat sursa citată.

Primăria Constanța susține că acel audit a precizat că, în mod normal, cheltuielile cu salariile ar trebui să reprezinte până la 50% din totalul cheltuielilor, comparativ cu aproximativ 70%, cât se înregistrează în prezent la CT BUS S.A.

"Din perspectiva unui operator eficient, acest procent este considerat foarte ridicat și neobișnuit de mare. În mod uzual, la nivel european și național, în condițiile unei bune administrări, cheltuielile cu personalul se situează între 30% și 50% din total. Primăria Municipiului Constanța consideră inacceptabilă deturnarea nemulțumirilor interne către un scop politic, cu afectarea directă a cetățenilor municipiului, care depind zilnic de serviciul public de transport. Blocarea activității CT BUS S.A. nu reprezintă o soluție și nu poate fi justificată în condițiile în care finanțarea a fost asigurată, iar cadrul de dialog instituțional există", au mai precizat reprezentanții Primăriei Constanța.

Reacția sindicatului CT BUS

Aproape 200 de angajați ai companiei de transport public au ieșit marți dimineață în curtea societății, protestând față de nerespectarea contractului colectiv de muncă. Sunt nemulţumiţi că nu mai primesc de prime de sărbători și alte drepturi prevăzute în contract, dar și de lipsa de dialog arătată de conducerea societății.

"Protestul spontan al angajaților CT Bus e declanșat pentru că s-a umplut paharul nemulțumirilor. (...) Nemulțumirile sunt legate de nerespectarea contractului colectiv de muncă și de toate tensiunile acumulate în timp", a afirmat președintele Sindicatului Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe, Bogdan Gheorghe.

În funcție de rezultatele discuțiilor pe care reprezentanți ai protestatarilor le au cu conducerea CT Bus, angajații vor decide dacă vor continua acțiunile revendicative.

"În ultimele luni, au fost prea multe semnalele despre criză financiară (risc de tăiere a tichetelor de masă și plata orelor suplimentare cu întârziere, linii eliminate sau reduse). Iar pe 10 decembrie, Consiliul Local a votat reorganizarea (inclusiv reducerea a 26 de posturi), în timp ce liderii sindicali au spus public că nu au fost consultați și că nu au avut acces la organigramă decât 'căutând-o pe site'. Apoi, în spațiul public a apărut o scrisoare anonimă despre problemele CT Bus, iar reacția conducerii a fost declanșarea unei verificări interne. Se caută detractorul, adică", a scris pe Facebook consilierul local Felicia Ovanesian.

