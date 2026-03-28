Trecem la ora de vară. Cum ne putem adapta mai ușor la schimbare

În noaptea de smbătă spre duminică trecem la ora de vară. Pierdem puţin somn, primim mai multă lumină. În ultima perioadă s-a discutat tot mai des despre renunţarea la acest obicei care ne poate afecta programul de somn şi dispoziţia.

de Denisa Dicu

la 28.03.2026 , 19:47

În această noapte, ora 3 devine ora 4, asta înseamnă că pierdem o ora de somn. Asta să știți că înseamnă că ziua de mâine va fi mai scurtă și va avea 23 de ore. Acesta este și motivul pentru care schimbarea orei de vara este resimțită mai puternic decât schimbarea orei de iarnă.

Chiar dacă e vorba de doar o oră, specialiștii spun că trecerea la ora de vara poate fi mai ușoară dacă ne punem la somn mai devreme și dacă în primele zile de la schimbarea orei reducem consumul de cafea, în special în a două parte a zilei, pentru a nu ne perturba somnul.

Pentru cei care călătoresc mâine, trecerea la ora de vara nu va afecta mersul trenurilor, iar dacă vă faceți griji că trebuie să schimbați ora, majoritatea dispozitivelor fac deja asta în locul nostru, de exemplu, telefoanele.

Acest obicei care a apărut prima dată la germani, în timpul Primului Război Mondial, pentru a economisi energie, este păstrat în toate țările din Uniunea Europenă.

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
