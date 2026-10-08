Umilite la ora de muzică. Un profesor dintr-un liceu din Prahova şi-ar fi pus elevele să se întindă pe catedră, pe motiv că le învaţă tehnici de respiraţie. Părinţii acuză că, de ruşine, unele fete se ascundeau în baie. Cine nu se supunea ar fi fost ameninţat cu note mici. Peste toate, dascălul avea şi un limbaj total nepotrivit. Profesorul a fost suspendat, iar şcoala e în anchetă. Problemele lui nu sunt însă noi.

Scenele s-au petrecut la clasa a şasea, în ora de muzică, la Liceul Teoretic "Brâncoveanu Vodă" din Urlaţi. Aici, spun părinţii într-o sesizare, profesorul ar fi scos din bănci fete de 12 ani şi, sub pretextul unor exerciţii de respiraţie, le-ar fi atins nepotrivit.

"Vă daţi seama în faţa colegilor lor cum s-au simţit ele. Pentru că au fost umilite la un moment dat "Te-a atins, te-a întins", a declarat mama unei eleve a liceului din Urlaţi.

Elevele ar fi cerut să meargă la baie pentru a evita exerciţiile profesorului

Pentru fete, ora de muzică devenise oră de frică, povestesc părinţii. Terorizate că ar putea fi următoarele, elevele şi-ar fi făcut şi un plan de scăpare. Cereau voie la baie exact când le venea rândul la catedră. Iar lista acuzaţiilor nu se opreşte aici. Profesorul ar fi purtat cu elevii discuţii nepotrivite, le-ar fi vorbit la oră despre anatomia corpului, iar pe unele eleve le-ar fi sunat în toiul nopţii.

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"În zona sălii de toaletă a fost abordată o altă elevă unde domnul profesor a intrebat-o "Ai prezervative la tine?" Adică întotdeauna un limbaj întotdeauna cu conotaţii sexuale. Au fost mulți elevi să îşi sune părinţii: "Nu intru la ora de muzică, mă doare stomacul, vino să mă iei". Deja copiii sunt terorizaţii", a adăugat mama unei eleve.

Profesorul a fost suspendat după sesizarea părinţilor

Părinţii au făcut sesizare la poliţie, iar şcoala a deschis o anchetă internă.

"Pe perioada anchetei, domnul profesor este suspendat conform procedurii legale. Ulterior, vom decide sancţiunea", a transmis Mihaela Pârcaru, reprezentant al Liceului Teoretic "Brâncoveanu Vodă"

"Nici mie nu mi-ar conveni să îmi întindă copilul pe catedră şi să îl pipăie. Este foarte urât", a precizat un părinte.

Profesorul predă de 15 ani la liceu şi ar mai fi fost sancţionat în trecut

Profesorul predă muzica la Urlaţi de 15 ani. În paralel, dă şi lecţii private de canto. La care se pot înscrie inclusiv copii.

"Se pare că domnul profesor a mai fost sancţionat în anii trecuţi de către unitatea de învăţământ pentru diferite abateri, pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. A fost semnalat cazul şi la DGASPC. Nu se practică această metodă", a susţinut Ilona Rizea, inspector şcolar general ISJ Prahova.

Profesorul neagă acuzaţiile şi aşteaptă rezultatele anchetei

"Ştiam anumite faze din trecut. Nu ştiu exact tehnicile dânsului. Nu mi se pare potrivită, mai ales cu nişte copii. Asta e marea problemă, că sunt nişte copii", a spus un elev.

Profesorul neagă acuzaţiile. Anul trecut, Protecţia Copilului a înregistrat aproape o mie de cazuri de abuz în şcoli. Iar pentru că ele se tot înmulţesc, o nouă lege le interzice abuzatorilor sexuali să mai lucreze în şcoli sau spitale.

"Resping cu fermitate toate acuzațiile calomnioase aduse în spațiul public, acestea fiind complet false și contrare realității de la clasă. Din respect pentru procedurile administrative și pentru ancheta oficială aflată în curs de desfășurare, nu voi face declarații în presă până la finalizarea cercetărilor de către instituțiile abilitate, pentru a permite aflarea adevărului obiectiv", a declarat profesorul acuzat de abuz.