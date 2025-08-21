Trenul direct București - Kiev, reintrodus după mai bine de 5 ani. Protocolul de circulație a fost semnat

A fost semnat protocolul de circulație a trenului care va lega direct Bucureștiul de Kiev, după mai bine de cinci ani, a anunțat joi Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

"După mai bine de cinci ani se va putea circula cu trenul de la București la Kiev. S-a semnat Protocolul de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București", a anunțat joi, pe Facebook, Ionel Scrioșteanu.

Acesta susține că trenul nu va folosi relatia Vicșani – Vadu Siret spre Kiev, ci vagoanele ucrainene se vor atașa la trenul Prietenia via Chișinău. Reluarea curselor regulate de călători pe calea ferată se va putea face chiar din luna septembrie.

"În data de 19/20 august (tur), si 20/21 august (retur) , în baza dispozițiilor comune ale celor trei administrații (UZ – Caile Ferate Ucrainene, CFM – Caile Ferate Moldovenesti, CFR Calatori), a fost organizată circulația de probă a unui grup de vagoane aparținând UZ, în compunerea trenurilor 99/401 – 402/100, pe relația Kiev – Ungheni – București Nord și retur. Transportul s-a desfășurat cu participarea delegațiilor UZ și CFM, iar monitorizarea realizată de cele trei administrații a confirmat că nu au fost înregistrate probleme de ordin tehnic", susține secretarul de stat.

El arată că, astfel, proiectul va fi implementat începând cu luna septembrie 2025.

Trenul a plecat din Kiev in jurul orei 7.00 dimineața și a ajuns a doua zi dimineața la București.

"Companiile de transport călători pe calea ferată din România, Moldova și Ucraina se vor coordona astfel încât cele 4 vagoane care vor veni de la Kiev să nu facă mai mult de 24 de ore pe drum. Împreuna cu delegația ucraineană am discutat și propunerea privind reluarea traficului feroviar de călători între Ucraina și România cu trenuri la legatura în forntiera feroviară Vadu Siretului (coborâre/ urcarea călătorilor). Cât și posibilitatea realizării unei prelungiri a traseului de la București spre Varna. Discuțiile pe aceste subiecte au rămas deschise, urmând ca parametrii tehnici și comerciali să fie stabiliți de comun acord între administrațiile implicate", adaugă Ionel Scrioșteanu.

