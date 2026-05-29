Start cu frâna trasă pentru minivacanţa de Rusalii! Turiştii care şi-au cumpărat bilet spre staţiunea distracţiei au parte de o escală-surpriză: trenurile nu vor opri în halta Costineşti Tabără, încă prinsă în şantiere fără sfârşit. Aşa că drumul spre mare continuă… pe jos. 20 de minute până în staţiune, cu bagaje târâş.

Vara bate la uşă, dar prin gări bate vânt de pagubă. În Costineşti şi Neptun, lucrările din gări sunt încă departe de final, iar noul termen anunţat este abia în august. Până atunci, trenurile vor trece fără oprire prin halta Costineşti Tabără.

"La Costineşti, stadiul lucrărilor este de 70 la sută. Motivele întârzierilor sunt mai multe. A urmat o perioadă cu ploi, ninsori. [...] În aceste condiţii meteo nu s-a putut lucra la peron. Nu s-a putut turna beton. A fost depistat un cablu electric de înaltă tensiune care nu apărea în planurile iniţiale. S-au oprit lucrările, a trebuit să se facă o reproiectare, ceea ce a durat", a explicat purtătorul de cuvânt al CFR, Cătălin Schipor.

Constructorul vede însă situaţia cu alţi ochi şi spune că totul merge conform planului.

"Suntem în grafic, atâta timp cât avem până în mijlocul lunii august. Noi încercăm să terminăm mai repede lucrările, ca de 1 iulie să finalizăm peroanele. [...] Primul termen era 30 mai! […] Nu, era un termen asumat prin grabă. Am încercat să finalizăm înainte de august. [...] Eu vă spun că nu văd nicio problemă", a explicat şeful de şantier al gării din centrul staţiunii.

Problema o văd însă turiştii şi autorităţile locale, care se tem că vacanţa începe cu stângul.

"Sunt afectaţi cei din zona cartierului primăriei, fosta staţiune şi mai ales schitul. […] Vă daţi seama să vină 3-4 km pe jos. Sunt ei tineri, dar o să vină obosiţi, din păcate. Sunt eu optimist, dar în cazul acestor lucrări nu, vedem cum se mişcă lucrurile", a spus primarul staţiunii Costineşti, Dorin Jeanu.

"Nu e o situaţie foarte frumoasă. [...] Acum ne-au spus: păi nu, că nu funcţionează gara, e o situaţie un pic urâtă", a spus organizatorul de evenimente Diana Sîrboiu.

Nici localnicii nu mai au răbdare.

"Au avut constructori. […] Şi au făcut fundaţia, de trei ori au demolat-o. S-a acoperit cu polistiren, dacă vedeţi cum este făcută. Eu cred că după ce trec trei trenuri o să pice şi gara", spunea un şofer.

"La întoarcere e foarte greu, atâta timp cât nu este gara. Aşteptăm un microbuz", spune o femeie.

Mulţi hotelieri au început deja să taie din preţuri

Administratorii pensiunilor se tem acum că mulţi turişti vor renunţa la rezervări din cauza drumului lung dintre gară şi staţiune.

"E o problemă destul de gravă. Oamenii, respectiv clienţii noştri, 80-90 la sută sunt tineri, vor trebui să facă naveta 15-20 de minute pe jos", explică administratorul unei pensiuni, Florentina Dragomir.

Iar ca să atragă turiştii, mulţi hotelieri au început deja să taie din preţuri.

"Preţul ei în momentul de faţă este de 280 de lei noaptea de cazare. [...] Faţă de anul trecut, când era 460 de lei noaptea de cazare"

Nici la Neptun lucrurile nu sunt complet rezolvate. Acolo, lucrările sunt realizate în proporţie de 95%, iar gara ar putea fi gata până la 1 iulie. Până atunci însă, turiştii vor coborî pe vechiul peron, chiar lângă şantier.

