A început Litoralul pentru toți, varianta cu preţuri intrate la apă. Tarifele sunt tăiate la jumătate față de vârf de sezon. În Eforie Nord, o noapte costă mai puţin decât o shaorma: 42 de lei. În Mamaia Nord, nota urcă spre 120 de lei, acolo unde vacanța e mai cu pretenții. Ofertele țin până pe 21 iunie, când litoralul își revine în formă și prețurile se dublează din nou. Până atunci, turiștii speră ca și plajele să prindă curaj și să intre complet în sezon.

Plajele arată departe de cum se prezintă în vârf de sezon. Șezlongurile sunt mai mult un moft, iar atmosfera de vacanță pare că încă își caută loc de parcare pe litoral.

"Arată dezolant, dar arată dezolant şi în sezon, cred că asta e și problema", a spus un turist.

"Intrarea către plaje ar putea să fie un pic mai facilă pentru familii cu copiii şi să arate un pic mai bine. Pentru că asta e problema, parcă intri într-un gang, nu pe plajă", a adăugat altă persoană.

Administratorii de plaje acuză întârzieri şi lipsa utilităţilor

Administratorii de plaje spun că sunt prinși în valurile birocrației și că avizele vin mai greu decât sezonul estival. În plus, deși trebuie să asigure dușuri și toalete pentru turiști, aproape 60% dintre plajele de pe litoral nu au canalizare. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 20 de mii de lei.

"Paradoxul este că, la această dată, niciuna dintre administraţiile publice de la nord la sud nu au reuşit să obțină sau să asigure accesul la apă, canalizare şi curent", a declarat Claudiu Palaz, operator de plajă.

Cât costă o vacanţă pe litoral în extrasezon

Cei care aleg marea în extrasezon găsesc însă oferte pentru toate buzunarele. În Eforie Nord, o noapte de cazare costă doar 42 de lei de persoană. În Mamaia Nord, în epicentrul distracției, prețurile sunt de trei ori mai mari. Sunt oferte şi pentru all inclusive.

"Începem cu 58 de lei de persoană, camera fără aer condiţionat, iar cele cu aer condiţionat, la 68 de lei de persoană", a subliniat Dorica Iftimie, managerul unui hotel de 2 stele din Venus.

"Putem vorbi pentru weekenduri de o rată de ocupare de aproximativ 25%, dar aşteptările noastre sunt mai mari, că obişnuiesc turiştii noştri ca în apropierea weekendului să facă rezervări", a precizat şi Iulian Tenie, managerul unui hotel de 3 stele din Mamaia.

Vacanţele la mare pot fi plătite şi cu voucherele de vacanţă

Vacanțele pot fi plătite și cu voucherele de vacanță. Anul acesta, turiștii primesc 800 de lei fără să mai fie obligați să vină și ei cu aceeași sumă din buzunar.

Cei care aleg însă trenul spre mare trebuie să-și facă atent calculele. Până pe 1 iunie, nu există tren între Constanța şi Mangalia, din cauza lucrărilor în haltele Costinești Tabără și Neptun.

