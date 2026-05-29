Chiriaşii cu animale de casă, lăsaţi pe dinafară în piaţa imobiliară. Doar 3% din anunţuri sunt pet-friendly

Pet friendly nu mai e doar o etichetă simpatică în anunţurile imobiliare. Tot mai mulţi români îşi caută locuinţa după stilul de viaţă, iar apartamentele care acceptă câini sau pisici sunt la mare căutare. Problema e că oferta e rară. Aşa că mulţi stăpâni ajung să bată la zeci de uşi până găsesc un loc pe care să-l poată numi acasă pentru toată familia.

Maria are un câine din rasa Amstaff şi spune că, atunci când îşi caută o casă de închiriat, se loveşte de prejudecăţi.

"O am de 9 ani, este foarte ok cu oamenii, de mică am dus-o la dresaj, m-am ocupat de tot ce ţine să fie un căţel educat. E parte din familia noastră, nu concep să mă mut undeva fără ea. [...] Ne lovim de aceeaşi problemă, este destul de dificil. […] Din experienţa noastră, ea acasă doar mănâncă şi doarme", explică Maria Andreea.

Căutările i-au arătat cât de puţine opţiuni există pentru proprietarii de animale.

Articolul continuă după reclamă

"Au impresia că dacă vorbim de animăluţe, automat sunt neîngrijite şi găsim cu mobilă veche. […] E mai îngrijit decât mulţi oameni...", a mai spus Maria Andreea.

De ce sunt reticenţi proprietarii

Specialiştii din piaţa imobiliară spun că reticenţa proprietarilor este legată în principal de eventualele pagube.

"Se pot produce daune, de la pereţi murdăriţi mai repede, până la obiecte de mobilier. [...] Din perspectiva proprietarilor, acestea toate se traduc în costuri crescute de readucere a spaţiului la starea iniţială", a explicat purtătorul de cuvânt APAIR, Mădălina Angheloiu.

Ca să împace şi chiriaşii, şi proprietarii, agenţiile vin cu soluţii de compromis.

"Când avem proprietari deschişi, le rezolvăm printr-o garanţie mai mare, adică în loc de o lună de garanţie, chiriaşul să achite 2 luni, sau poate o chirie mai mare, astfel încât să poată proprietarul din aceşti bani să îşi poată readuce proprietatea ulterior la starea iniţială. […] Şi chiriaşii trebuie să fie deschişi să îşi compromită uneori unele criterii, poate să accepte un spaţiu mai mic sau mai puţin renovat sau un mobilier mai puţin modern", a mai spus Mădălina Angheloiu.

Doar 3% din chirii acceptă animale de companie

"Aproape 30% dintre utilizatorii care caută să închirieze un apartament pe o platformă dedicată verifică dacă proprietarii acceptă animale de companie. Numărul celor pentru care acesta este cel mai important criteriu a crescut cu 20% faţă de anul trecut. Alte criterii importante sunt locul de parcare şi centrala proprie", a explicat reporterul Observator Georgiana Pocol.

"Pe platforma noastră, locuinţele care menţionează explicit că acceptă animale de companie reprezintă 3% din totalul anunţurilor de închiriere. Acest lucru arată că oferta este încă destul de limitată, chiar dacă interesul e tot mai mare din partea chiriaşilor", a spus reprezentantul unei platforme cu anunţuri imobiliare, Cătălina Ciorei.

Paradoxal, specialiştii spun că proprietarii care spun "da" câinilor şi pisicilor îşi găsesc chiriaşi mai repede decât ceilalţi.

Georgiana Pocol Like Economia mai ușor de înțeles. Asta îmi doresc să reușesc în fiecare zi în care mă ocup de o știre. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰