Vești bune pentru vacanţa de anul viitor. Nu o să ne mai înghesuim pe nisip pe litoral. Zeci de noi hectare de plajă prind contur la Costinești, Mangalia și 2 Mai. Zonele extinse şi complet reamenajate se anunţă o surpriză plăcută, dar contestatari au apărut deja.

Lucrările cele mai avansate sunt în staţiunea Costinești, care va avea trei zone distincte de plajă. În total, 27 de hectare de nisip pentru relaxare pe malul mării.

"Sectorul de aici, unde înainte erau doar stânci, se va transforma într-o zonă în care cei care vor veni la mare vor putea face plajă, iar digul de aici va deveni o promendaă pe unde turiştii se pot plimba şi vor putea admira epava din larg", explică Andreea Filip, reporter Observator.

"Din cele trei celule de plajă, una este finalizată - cea din centru, din zona Obseliscului este finalizată în proporţie de 60% şi cea din nordul staţiunii, dinspre epavă este nelucrată încă", explică Marius Stamat, manager firma înnisipare.

Articolul continuă după reclamă

"Înnisiparea înseamnă foarte mult. Mai mult de 40.000 de turişti nu încăpeau pe această plajă, nici turiştii care petreceau în Costineşti nu aveau loc", explică Dorin Jeanu, primar Costinești.

La 2 Mai, staţiunea aflată la o oră de mers cu maşina de Constanţa, schimbările vor fi și mai vizibile.

"Staţiunea 2 Mai nu avea plajă aproape deloc, înafară de această limbă de nisip de câteva sute de metri. Acest sector va fi înnisipat şi va avea o lăţime de 100 de metri, însă vor fi create alte două plaje noi", a explicat Andreea Filip, reporter Observator.

În total, 17 hectare de nisip.

La Mangalia, toate cele patru diguri sunt deja construite, dar înnisiparea va începe la toamnă. La final, stațiunea va avea 30 de hectare de plaje întinse pe 3 kilometri. Schimbările nu sunt pe placul tuturor.

"Înainte era plaja mai frumoasă, nisipul era mai nisipos, dar acum e urât. E tare, nu îmi place", explică o tânără.

"Mi se pare că au stricat mai mult, pentru că nisipul nu e la fel de fin, nu au făcut cea mai inspirată alegere", a explicat un bărbat.

La vară, şantierele vor fi oprite ca să nu deranjeze turiştii. Noile plaje vor fi date în folosinţă în 2027.

