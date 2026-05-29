Strângem cureaua la cheltuielile de zi cu zi, dar când vine vorba de vacanțe nu punem frână! Românii au plătit cu peste 30% mai mulți bani decât anul trecut pentru călătorii în străinătate, arată datele BNR pentru primul trimestru. Ce-i drept, vacanțele nu mai sunt făcute după ureche. Calculăm mai atent şi vânăm ofertele.

Renunțăm la mofturi, mai tăiem din cheltuieli, dar de vacanță nu ne lipsim. În weekend-ul care deschide oficial sezonul de vară, Aeroportul Otopeni a fost plin de turiști gata de relaxare.

"M-aş limita la mai puţini bani, dar tot n-aş renunţa la vacanţă. Este ceva ce ne încarcă, ce ne oferă bucurie şi care ne face să o luăm de la capăt cu mai multă energie! Plecăm cu strictul necesar. Nu vreau să merg undeva ca să mă lăfăi în bani!", a spus o persoană.

"Am şi renunţat la alte lucruri doar ca să mergem în vacanţe pentru că e necesară şi odihna şi trebuie să ne delectăm puţin ca să mergem mai departe!", a adăugat altcineva.

"Călătoritul întotdeauna îmbogăteşte, atât fizic cât şi emoţional!", a precizat un alt călător.

Cheltuielile românilor în străinătate au crescut cu peste 30%

Pofta de evadare se vede şi în cifre: românii au cheltuit cu peste 30% mai mult în afara ţării faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Economiştii spun că nu doar cheful de vacanţă a crescut, ci şi preţurile. De la bilete de avion până la cazare.

"Această creştere a consumului pe vacanţe vine şi din inflaţia preţurilor, începând cu biletele de avion, de cazare, totul s-a scumpit. Le recomand oamenilor din punct de vedere financiar să pună bani în fiecare lună pentru vacanţă", a explicat Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Vacanţele se aleg mai atent: buget, traseu şi siguranţa destinaţiei

Vacanţele nu se mai aleg însă dintr-un foc. Românii calculează mai atent traseul, bugetul şi, mai ales, siguranţa destinaţiei.

"Sunt mult mai atenți la condiţiile geopolitice de la destinaţie. Se analizează foarte atent siguranţa destinaţiei, bugetul, astfel încât să fie mult mai mare elementul predictibilitate. O mai mare atenţie la detalii, o mai multă sfătuire în cadrul familiei, deciziile nu se mai iau impulsiv", a subliniat Florin Ionescu, consultant în turism.

Turismul intern pierde teren în faţa vacanţelor din străinătate

În tot acest timp, turismul românesc pierde teren. Mulţi aleg vacanţe în străinătate, uneori mai ieftine sau la acelaşi preţ cu un sejur în ţară. În plus, mai puţini bugetari primesc anul acesta vouchere de vacanţă. În primele trei luni ale anului, numărul nopţilor petrecute în unităţile de cazare din România a scăzut cu 9 procente.

"Lipsesc multe din voucherele de vacanta care erau pe piaţă anul trecut, emise în 2024 şi pentru că puterea de cumpărare a scăzut. Au preferat să stea acasă sau să plece în vacanţe mult mai scurte. Aşteaptă până în ultima clipă, o săptămână, câteva zile înainte ca să vadă şi evoluţia meteo", a declarat Adrian Voican, vicepreşedintele ANAT.

4 din 10 români şi-au rezervat deja biletele de avion pentru această vară, arată datele unei platforme de rezervări. Italia, Franţa, Marea Britanie şi Spania sunt printre destinaţiile care conduc în topul preferinţelor.

