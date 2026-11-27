Tronul pe care au stat toţi cei patru regi ai României, Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea şi Mihai I, va fi adus vineri la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) din Bucureşti, cu o maşină specială şi va fi însoţit de garda de onoare.

Tronul pe care au stat regii României va fi adus la MNAR - INQUAM PHOTOS

Tronul pe care au stat regii României va fi transportat vineri la MNAR din Bucureşti, printr-un contract de custodie, care are ca obiect această piesă, anunţă Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti. Tronul, care este în patrimoniul Muzeului Goleşti, va fi adus cu o maşină specială şi va fi însoţit de garda de onoare, potrivit Agerpres.

"Contribuim esenţial la proiectul Muzeului Naţional de Artă, de refacere a Sălii Tronului din Palatul Regal al României, prin expunerea piesei originale 'Tronul României', pe care au stat toţi cei patru regi: Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea şi Mihai I. Acest lucru este posibil printr-un contract de custodie ce are ca obiect celebra piesă, deţinută de Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, către Muzeul Naţional de Artă al Romaniei. În felul acesta, 'Tronul României' poate fi expus în locul său de origine, după 78 de ani", anunţă Muzeul Goleşti, printr-un comunicat.

Contractul de custodie prin care tronul este adus la Muzeul din Bucureşti a fost înheiat pe o perioadă de un an. Acesta prevede un împrumut la schimbul unei colecţii de artă pe care MNAR o are în patrimoniu - trei opere pictate de Rudolf Schweitzwer-Cumpăna.

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Tronul, care va reveni, după mulţi ani, la locul său, în Sala Tronului, va putea fi vizitat, împreună cu spaţiile istorice ale Palatului Regal, pe 1 decembrie, de Ziua Naţională, între orele 16:00 şi 20:00, a informat MNAR.

"Tronul va fi aşezat chiar în poziţia sa consacrată de istorie şi de protocol. Alături de el, publicul va putea admira alte piese de mobilier care au aparţinut ansamblului istoric originar al Sălii Tronului, precum şi o parte din Tapiseria de Stat, brodată cu însemnele regale şi stemele provinciilor istorice româneşti", transmite Muzeul Naţional de Artă a României.