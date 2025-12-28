Pentru cei aflați pe litoral, o activitate ideală pentru întreaga familie este o vizită la Delfinariu, mai ales că în această perioadă copiii se bucură de vacanță. La finalul anului, însă, expiră contractul cu partenerii din Ucraina, iar managerul complexului depune eforturi uriaşe pentru a găsi o soluție. Până atunci, publicul se mai poate bucura de mai multe show-uri de excepție.

O vacanță la malul mării nu este completă fără o vizită la delfinariu. Astfel, atât constănțenii, cât și turiștii s-au bucurat de momente de relaxare și spectacol, oferite de cei mai iubiţi delfini.

Antrenorii dau dovadă de profesionalism cu fiecare apariţie. Nini este antrenată de români, iar alți patru delfini sunt pregătiți de antrenori din Ucraina.

"Este o relaţie care se construieşte în timp, trebuie multă atenţie, multă răbdare, multă grijă, nu este ceva ce poţi face deodată şi la fel este mai dificil să zic la început pentru antrenor, să ştie să arate această conexiune publicului", spune Monica Bogdan, antrenor delfini.

Articolul continuă după reclamă

Iar de la începutul anului viitor, aceştia vor avea şi un nou bazin.

"În perioada următoare se va inaugura şi investiţia, noul bazin, pentru nişte condiţii mult mai bune animalelor. Bazinul este deja gata, mai sunt mici finisaje de făcut. La anul, cred că în jur de 15 ianuarie se va face inaugurarea lui", spune Dină Dănuţ, director General Complexul Muzeal de Științe ale Naturii.

Vestea mai puțin bună este că, la finalul anului, contractul cu partenerii din Ucraina se încheie, motiv pentru care managerul complexului acum caută soluții pentru prelungirea acestuia.

"Noi nu am reuşit să avansăm prea mult cu achiziţia de delfini, avem mai multe variante dar la toate există câte un mic impediment. Am mai avut şi o variantă prin Malta, acum mai avem discuţii, alte variante", spune Dină Dănuţ, director General Complexul Muzeal de Științe ale Naturii.

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii rămâne deschis pentru vizitatori, iar cei interesaţi se pot bucura atât de Delfinariu, cât şi de Microrezervaţie şi Planetariu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰