De ce și-a intensificat Rusia atacurile asupra navelor cargo din Marea Neagră

Rusia și-a intensificat atacurile în Marea Neagră. Cel puțin opt nave civile cargo au fost lovite sau avariate în ultima săptămână, fie în larg, fie în porturile ucrainene. Moscova încearcă, cel mai probabil, să descurajeze companiile străine care cumpără produse din Ucraina și să perturbe coridorul maritim folosit pentru exporturile care aduc miliarde de dolari economiei ucrainene.

O navă încărcată cu 3.790 de tone de propan a luat foc pe 21 iulie în urma unei explozii la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a Românie, dar în afara apelor teritoriale românești.

Nava GAS LISBON sub pavilion liberian a plecat din portul Alexandria (Egipt), se îndrepta spre portul ucrainean Reni și, potrivit președintelui Nicușor Dan, incidentul grav are probabil legătură cu războiul de agresiune al Rusiei.

Nu este clar dacă nava a lovit o mină marină sau a fost atacată cu drone navale. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române, trei fiind răniţi.

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Rusia și-a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Neagră

Duminică, vrachierul Golden Leo, sub pavilionul Guineei-Bissau și deținut de un armator turc, a fost lovit de trei rachete de croazieră rusești, după ce plecase din regiunea Odesa cu o încărcătură de porumb. Nava a luat foc.

Zece persoane aflate la bord au murit, între care patru marinari indieni, cetățeni sirieni și un ucrainean. Alte opt persoane au fost salvate. A fost cel mai sângeros incident de acest fel.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, într-o aparentă încercare de a bloca ultimul coridor maritim important de export al Ucrainei, arată o analiză BBC.

Regiunea Odesa, unde se află principalele porturi maritime ucrainene rămase operaționale la Marea Neagră, a fost, la rândul ei, supusă unor atacuri constante. Numai în luna iulie, 28 de persoane au murit în urma loviturilor rusești asupra regiunii.

Ultimul coridor maritim major de export al Ucrainei

Ruta este importantă deoarece permite Ucrainei să continue exporturile maritime, în ciuda războiului și a controlului rusesc asupra unei părți a litoralului.

Navele pleacă din porturile ucrainene din regiunea Odesa, navighează spre sud, aproape de litoralul României și Bulgariei, pentru a ajunge în zona Strâmtorii Bosfor și apoi în Turcia şi în alte piețe internaționale.

Exporturile maritime reprezintă mai bine de două treimi din exporturile agricole ale Ucrainei și au o valoare de aproximativ nouă miliarde de dolari, constituind o sursă cheie de venituri pentru Kiev.

În ultimii patru ani și jumătate, la fel ca războiul de pe frontul din estul Ucrainei, și confruntarea din Marea Neagră a ajuns într-un impas.

Navele ucrainene nu au putut naviga dincolo de coridorul din jurul Odesei, deoarece Rusia controlează o mare parte din litoralul ucrainean. Cu toate acestea, şi dronele Kievului au obligat Moscova să-și păstreze o mare parte dintre nave în bazele navale din estul Mării Negre.

Intensificarea atacurilor rusești asupra navelor cargo are însă, cel mai probabil, scopul de a descuraja firmele străine să cumpere produse ucrainene și să folosească ruta maritimă a Ucrainei prin Marea Neagră.

Duminică, premierul ucrainean Serhii Korețkîi a declarat că guvernul și comandamentul militar "pregătesc decizii care vor spori siguranța navigației și vor contribui la protejarea navelor civile și a marinarilor" în fața atacurilor rusești.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor rusești din Marea Neagră și Marea Azov. Comandantul forțelor ucrainene de drone, Robert Brovdi, a declarat luni că 183 de nave au fost lovite numai în luna iulie.

Numărul nu a putut fi confirmat independent de presa internațională. BBC a consultat însă imagini din satelit care arată avarii produse mai multor nave, atât în Marea Neagră, cât și în Marea Azov.