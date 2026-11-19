11 persoane, printre care şi viceprimarul unei comune din Bihor, au plătit scump pentru o cursă cu ATV-urile în aria protejată Codru Moma, din zona localităţii Tărcăița. Deoarece nu au arătat niciun respect faţă de natură, poliţiştii i-au amendat pe bărbaţi cu 33.000 de lei. Totul s-a aflat după ce chiar reprezentantul conducerii primăriei a fost victima unui accident grav şi a fost salvat de afaceristul vizat de trei procese penale, Victor Micula.

Accidentul s-a petrecut în urmă cu 10 zile. Viceprimarul comunei Pocola, un bărbat în vârstă de 27 de ani, a pierdut controlul ATV-ului și s-a răsturnat cu tot cu utilaj într-o groapă. Potrivit martorilor, s-a rănit grav, la un deget.

A fost luat inițial cu un elicopter privat, aparținând unui om de afacere din județul Bihor. A fost transportat de urgență până la Beiuș, de acolo preluat de o ambulanță și dus la cea mai apropiată unitate sanitară competentă, unde a și intrat în operație. Bărbatul în vârstă de 27 de ani, viceprimar, spune că nu a știut că este într-o arie naturală protejată cu participanții la această cursă.

Polițiștii secției 2 de Poliție Rurală din Beiuș au declanșat cercetări, i-au identificat pe toți participanții la cursă ilegală. În afara de viceprimar, e vorba de 10 bărbați cu vârste între 20 și 52 de ani. Fiecare dintre ei, inclusiv edilul din Pocola, are de plătit o amendă în valoare de câte 3.000 lei.