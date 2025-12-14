Moartea Rodicăi Stănoiu este anchetată de procurori. La câteva zile de la înmormântarea fostului ministru al justiţiei, anchetatorii s-au autosesizat pe baza informaţiilor apărute în presă. Potrivit unor surse, Rodica Stănoiu ar fi ajuns la spital cu lovituri şi s-ar fi externat pe semnătură.

Ancheta care vizează moartea Rodicăi Stănoiu a fost declanșată după apariția unor informații în presă privind faptul că fosta demnitară fusese internată într-un spital din Capitală înainte de deces, prezentând urme de lovituri. Ulterior, a fost externată pe semnătura partenerului său de viață, cu aproximativ 50 de ani mai tânăr.

În acest caz, mai multe persoane apropiate din anturajul fostei ministre a Justiției urmează să fie audiate de anchetatori.

De asemenea, procurorii au solicitat fișele medicale de la unitățile spitalicești unde Rodica Stănoiu a fost internată, pentru a obține o imagine clară asupra stării sale de sănătate din perioada premergătoare decesului.

Controversele sunt amplificate de faptul că autopsia nu ar fi fost realizată înainte de înmormântare, aspect care ridică semne de întrebare în rândul apropiaților.

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat și care au fost circumstanțele decesului.

