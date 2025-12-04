Antena Meniu Search
Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiţiei, a murit la 86 de ani. Reacţia lui Adrian Năstase

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit miercuri la vârsta de 86 de ani. A făcut parte din Guvernul Adrian Năstase. Fostul premier a transmis un mesaj de condoleanţe.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 11:20
Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiţiei, a murit la 86 de ani. Reacţia lui Adrian Năstase Ministrul Justitiei, Rodica Stanoiu raspunde intrebarilor puse de ziaristi, luni 13 decembrie 2004, in timpul unei conferinte de presa in care a anuntat ca un numar de 20 de instante si 30 de parchete din tara beneficiaza de Sistemul Informatic de Gestionare a Dosarelor - Hepta

”A murit Rodica Stănoiu, o veche prietenă şi colegă. Am întâlnit-o, prima dată, la Institutul de cercetări juridice, în 1974, când m-am angajat acolo. Ea lucra deja în institut, în departamentul de drept penal, condus de celebrul Vintilă Dongoroz. Tot în Institut lucra soţul ei, Şerban, un distins jurist, cu o cultură enciclopedică. 15 ani am lucrat în acel colectiv de 30 de cercetători – un fel de insulă separată oarecum de tumultul vieţii politice de atunci. În acei ani, Rodica a ţinut cursuri la universităţi din Canada şi din Franţa. Era întotdeauna elegantă şi distinsă. După Revoluţie, am reuşit să o conving să intre în politică şi în felul ăsta a fost numită secretar de stat pentru probleme de familie în guvernul Văcăroiu. A continuat în calitate de senator iar, după alegerile din 2000, am propus-o pentru postul de ministru al Justiţiei în Guvernul pe care l-am condus”, scrie Năstase.

El afirmă că Rodica Stănoiu a avut o contribuţie importantă în reformele din domeniul justiţiei, inclusiv în negocierile pentru Uniunea europeană la capitolul JAI. ”Prin 2004, a mers în calitate de consilier prezidenţial la Cotroceni iar în locul ei, în Guvern, a fost numit Cristian Diaconescu. Au fost multe controverse legate de anumite momente din viaţa ei dar a fost o luptătoare şi a reuşit să le depăşească. O discuţie intre noi nu era niciodată foarte simplă”, rememorează fostul premier.

El mai relatează că a avut destul de multe momente în care nu era de acord cu Rodica Stănoiu, dar a admirat-o pentru claritatea minţii şi pentru eleganţa exprimării.

”Odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă şi o parte din viaţa mea, aşa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani", afirmă Adrian Năstase.

Cine a fost Rodica Stănoiu 

Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. Ea a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, Rodica Stănoiu a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române.

Din anul 1995 și până în anul 2005, Rodica Stănoiu a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a ocupat aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu anul 1996, Rodica Stănoiu a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost Ministru al Justiției.

