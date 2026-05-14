40 de ore, singur în pădure, deshidratat şi flămând, Alexandru i-a aşteptat în linişte pe salvatori. Specialiştii spun că exact curiozitatea de copil i-a salvat viaţa. Şi faptul că nu a intrat în panică, chiar şi într-o pădure plină de animale sălbatice. Băieţelul de cinci ani este acum internat în spital - s-a ales cu o pneumonie şi a fost muşcat de căpuşe, dar este în afara oricărui pericol. Mihail, salvatorul care l-a văzut şi l-a adus pe braţe familiei, este acum erou. Era la prima lui misiune de acest fel şi a dus-o până la capăt, cu gândul la proprii lui copii de acasă.

Cu coada ochiului. Aşa a fost văzut Alexandru din elicopter de unul dintre salvatori. Iniţial, a crezut că este o pungă albastră, însă camera de termoviziune a confirmat că era chiar băiatul de 5 ani, dispărut în pădurea din județul Sibiu. Mihail Soare lucrează de 10 ani în aviație, însă era la prima misiune de acest fel. Plecase la căutări cu un singur gând: că va ieşi cu Alexandru din elicopter. Şi s-a ţinut de cuvânt.

"I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc, el ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui. Ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat cu elicopterul, l-am adus la ambulanță. A vrut la mami, așa a zis, vreau la mami", a povestit Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru.

Diagnosticul primit de Alexandru după cele 40 de ore în pădure

"Era într-o stare ușor hipotermică. Se vedea că a stat multe ore în ploaie, toate hainele erau ude. Ne-am concentrat pe a oferi primul ajutor, după care ne-am destresat și noi, am început să glumim cu el. Nu am crezut că un copil poate să meargă pe o înclinație atât de mare și o distanță atât de lungă, clar că ne-a dat un pic peste cap planul", a declarat Dan Popescu, şeful Serviciului Salvamont Sibiu.

După 40 de ore în ploaie şi în frig, Alexandru a dormit din nou într-un pat cald. Medicii de la spitalul de pediatrie din Sibiu i-au făcut analizele şi au descoperit că băiatul are o pneumonie interstiţială. După două nopţi la o temperatură resimţită de numai 0 grade Celsius, copilul a ajuns la spital uşor deshidratat şi cu muşcături de căpuşe.

"E într-o stare bună, nu are probleme majore de sănătate. E febril deocamdată, nu pare să fi fost extrem de afectat de ce i s-a întâmplat. Probabil că e unul din miracole faptul că nu a fost atacat de animale, că nu a făcut o boală în care acum să aibă semne grave de vreo boala acută", a explicat Camelia Grigore, managerul Spitalului de Pediatrie Sibiu.

"Vrea acasă şi cere tot timpul gustări". Familia micuţului, mereu alături de el

"Azi dimineață am vorbit cu el pe cameră după ce s-a trezit. Cere tot timpul apă și mâncare. Toată lumea merge să-l vadă, îi face poze, el cere gustare, gustare, gustare și vrea acasă", a transmis tatăl băieţelului.

Miracolul este cu atât mai mare cu cât în zona în care Alexandru a fost găsit e plină nu doar de râpe, ci şi de animale sălbatice, mai ales urşi.

"Să nu uităm că și natura ne ajută să supraviețuim în orice fel de condiții. Există un echilibru perfect între om și natură, iar copiii cei mici au capacitate extraordinară de rezistenţă și de adaptare în orice condiție. Copilul a plecat fără frică, în momentul în care nu-ți creezi panică în minte, corpul poate să supraviețuiască", a subliniat Nicoleta Ocneriu, ghid montan.

Alexandru va mai rămâne internat câteva zile pentru supraveghere.

