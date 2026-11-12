Un autobuz cu 29 de pasageri s-a răsturnat în afara şoselei, în Hodoni. Opt persoane au ajuns la spital

Accident grav, joi dimineaţa, în judeţul Timiş. Un autobuz în care se aflau 29 de persoane s-a răsturnat în afara şoselei, în localitatea Hodoni. Opt oameni, şase femei şi doi bărbaţi, au fost transportaţi la spital. La faţa locului, au intervenit mai multe echipaje de descarcerare şi ambulanţe SMURD. Toate victimele erau conştiente şi cooperante în momentul intervenţiei salvatorilor.

Accidentul s-a produs, în jurul orei 5:40, după ce un autobuz s-a răsturnat în afara părţii carosabile, în localitatea Hodoni.

Acolo au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, 2 autospeciale de descarcerare, 2 autospeciale de transport personal şi victime multiple şi 3 autosanitare SMURD.

"La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat că în accident a fost implicat un autobuz care transporta 29 de persoane. Acesta s-a răsturnat în afara părţii carosabile", a informat ISU Timiş.

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Potrivit sursei citate, opt persoane - şase femei şi doi bărbaţi - au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, toate victimele fiind conştiente şi cooperante.