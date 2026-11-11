Războiul hibrid a ajuns azi în școlile din Europa. Mii de copii din Italia, Irlanda și Marea Britanie au fost evacuați după o amenințare falsă cu bombă, trimisă de aceeași grupare care săptămâna trecută a semănat haos în aeroporturi. Iar Uniunea Europeană avertizează că următoarea țintă ar putea fi casele noastre, prin electrocasnicele conectate la internet.

Peste 6.300 de școli europene și alte câteva sute din Irlanda și Marea Britanie au primit același mesaj de amenințare. Li se spunea că în clădire a fost pusă o bombă atât de puternică încât școala va fi spulberată.

"Suna destul de violent. Spunea că până și supraviețuitorii acestui atac vor pieri până la urmă, așa că încearcă să înțeleagă, deci există un motiv de îngrijorare, dar să sperăm că nu este real."

"Alarma antibombă a sunat în același timp cu clopoțelul pentru recreaţie, așa că la început am crezut că a sunat pentru pauză, am ieșit pur și simplu din școală normal, ca și cum ar fi fost pentru recreere, iar când eram deja afară, profesorii ne-au spus că trebuie să evacuăm, așa că evacuăm", spun oamenii.

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Cine ar fi în spatele ameninţărilor false cu bombă

Amenințarea era semnată Mihail Andropov. E pseudonimul unuia dintre liderii grupării Statul Masculin, care are legături cu Rusia. Același nume a semănat haos și în aeroporturile din Europa săptămâna trecută, când mai multe companii aeriene au primit amenințări asemănătoare. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, spune că scopul acestor atacuri este să ne ţină în teroare.

"Suntem cu toții puțin îngrijorați, fie că este vorba de avioane, frigidere sau, în acest caz, școli. Trebuie să înțelegem cât de departe vor duce această campanie de alarmare pe care o creează în fiecare zi", mai spun oamenii.

Următoarea ţintă ar putea fi chiar în casele noastre

Experţii în securitate ai Uniunii Europene avertizează că astfel de atacuri trebuie luate în serios. Și spun că următoarea țintă ar putea fi chiar casele noastre. Hackerii pot prelua în câteva secunde controlul asupra electrocasnicelor conectate la internet.

"Orice dispozitiv conectat la internet și cu acces direct de la distanţă poate fi piratat. Este doar o chestiune de timp, deoarece acestea sunt produse software foarte complexe și, din când în când, se descoperă o vulnerabilitate în ele", spune expertul în cibersecuritate Sijmen Ruwhof.

Acum, inteligența artificială este aliatul hackerilor. Aparatele din casele noastre au de obicei parole simple și protecție slabă. De aceea, primul pas ca să ne apărăm trebuie să-l facem chiar noi.

"Dacă ne uităm la complexitatea tehnică a acestui atac, este foarte simplu. Chiar și un adolescent de 15 ani ar putea să facă asta, poate fi făcut într-un mod atât de anonim, încât e foarte, foarte greu de găsit", mai explică Sijmen Ruwhof.

Avertismentul vine după un atac cibernetic asupra magazinelor din 17 țări, inclusiv din România, în care frigiderele au fost transformate în cuptoare. Franța a suferit cel mai mult, cu 2.000 de centre comerciale. Acolo au fost vizate și depozite de sânge, dar angajații au intervenit la timp și au evitat un dezastru. Autoritățile franceze spun că atacul a fost dat de hackeri iranieni.