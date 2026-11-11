Se anunţă sărbători cu zăpadă la munte aşa că mulţi turişti şi-au făcut deja rezervări. De Crăciun, gradul de ocupare e de 70 la sută, iar de Revelion de 80 la sută, în Poiana Braşov. Preţurile au rămas neschimbate faţă de anul trecut, dar asta nu înseamnă că sunt deloc mici. O vacanţă de patru zile poate ajunge la 1.400 de euro de persoană.

Crăciun şi Revelion ca pe vremuri la munte - zăpadă din belşug, vin fiert, colinde şi atmosferă de sărbătoare. Cel puţin astea sunt promisiunile pentru turişti, după ce la cote înalte a nins deja.

Prognozele meteo sunt în acest moment cel mai bun aliat pentru turismul montan. O dovadă: de când meteorologii au început să vorbească despre frig şi ninsori consistente încă din luna decembrie, gradul de rezervare pentru locurile la munte, pentru Crăciun şi Revelion, a crescut foarte mult.

"Pachetele de Revelion s-au vândut timpuriu, avem un grad de ocupare de 95%. De Crăciun avem un grad de ocupare de 75%. Zăpada este pilonul numărul unu în turism în Poiana Braşov. Zăpada aduce turism, zăpada aduce, de ce nu, bucurie.", spune Gabriel Roșca, director hotel.

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În Poiana Braşov, săptămâna viitoare se vor face probe finale la tunurile de zăpadă, iar la primul ger se vor pune în funcţiune.

"Estimăm că undeva pe la 1 decembrie să începem producţia masivă de zăpadă, dacă ne ajută şi precipitaţiile, în perioada 15-20 decembrie sperăm să fim funcţionali.", explică Adrian Biriboiu, director serviciu administrare pârtii.

Pentru pachetele de Crăciun, mulți hotelieri spun că au peste 70% din locurile de cazare rezervate.

"Oferta de Crăciun cuprinde trei nopţi de cazare, fiecare seară având cina inclusă. Iar fiecare seară va reprezenta o oprire într-o anumită destinaţie a României. Mergem pe urmele tradiţiei, drept urmare vom avea o seară din zona maramureşeană, o seară ardelenească şi o seară moldovenească.", precizează Bogdan Andrei, reprezentant hotel de 4 stele.

Majoritatea hotelierilor au păstrat tarifele de anul trecut. Dar nu e deloc ieftin. Un paxchet de craciun costa în jur de 500 de euro, la un hotel de patru stele, iar de revelion de aproape 3 ori mai mult. Hotelierii promit că mesele vor fi pline, iar atmosfera memorabilă.

"De Revelion întotdeauna peşte, asta este şi tradiţia. Trebuie să trecem în Noul An uşor, ca peştele prin apă. Vom avea raţă, vom avea probabil un muşchi de vacă sau un cotlet de viţel, încă nu m-am hotărât. Ne vom surprinde oaspeţii cu gusturi noi.", spune Laura Mihalache, bucătar șef, hotel de 4 stele.

Pe lângă cazare, turiştii trebuie să scoată bani din buzunar şi pentru distracţii: un skipass de o zi va costa 240 de lei pentru adulţi şi 140 de lei pentru copii. Domeniul schiabil al stațiunii Poiana Brașov are 12 pârtii, de dificultăți diferite în lungime totală de peste 24 de kilometri.