Starea traficului, 12 noiembrie 2026. Se circulă alternativ, pe un fir, pe DC 37, din cauza unui accident

Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au oferit noi detalii despre starea traficului din România, joi, 12 noiembrie 2026.

Circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un fir, prin dirijare, pe DC 37, din cauza unui accident - Facebook/Politia Romana

Conform reprezentanţilor INFOTRAFIC, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un fir, prin dirijare, pe DC 37, în apropierea localității Hodoni, județul Timiș, după ce un autocar care transporta pasageri s-a răsturnat în afara carosabilului. Din cei 25 de pasageri, şapte necesită îngrijiri medicale, fiind răniți ușor.

La nivelul țării se circulă pe un carosabil parțial umed, cu precipitații locale sub formă de ploaie ușoară, iar pe tronsonul autostrăzii A2 cuprins între Cernavodă și Constanța dar și pe mai multe drumuri din județul Constanța, ceața reduce vizibilitatea la sub 200 metri.

Pe arterele importante, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Bacău, DN 1 Ploiești – Brașov, traficul se desfășoară pe un carosabil parțial umed, cu precipitații locale sub formă de ploaie ușoară, cu vizibilitate bună.

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Reprezentanţii INFOTRAFIC reamintesc că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația rutieră rămâne închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea) și pe DN 7C Transfăgărășan, între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu), pe sectorul kilometric 108+000 metri - 130+800 metri.

De asemenea, în perioada 28 octombrie – 04 decembrie 2026 se execută lucrări de reparație la rosturile de dilatație pe DN 5 Giurgiu – Ruse, la km. 64+884 metri, după cum urmează:

Etapa 1: trafic alternativ dirijat cu semafoare, pe maximum 1/2 din calea 1 (sens Giurgiu - Ruse), în perioada 28.10.2026 – 13.11.2026;

Etapa 2: trafic alternativ dirijat cu semafoare, pe maximum 1/2 din calea 2 (sens Ruse - Giurgiu), în perioada 13.11.2026 – 04.12.2026.

Circulația rutieră este restricționată atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții.

Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător.