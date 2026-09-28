Un băiat de 14 ani a sunat la 112 în glumă și a cerut recompensă pentru o persoană urmărită. Ce amendă a luat

În data de 25 septembrie 2026, în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, au fost sesizați de către o persoană anonimă că ar fi identificat o persoană urmărită și că aceasta ar putea fi predată poliției, în schimbul unei recompense.

Având în vedere natura sesizării, un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului pentru verificări, dar nu au identificat nicio persoană care să corespundă. Ulterior, în urma verificărilor, polițiștii au identificat apelantul, un minor în vârstă de 14 ani, precum și mama acestuia.

De ce ar fi sunat de fapt minorul

Minorul a recunoscut că a apelat numărul de urgență 112 în scopul de a face o glumă, precizând că ideea i-a venit în urma unui conținut văzut pe o platformă de socializare.

Articolul continuă după reclamă

Pentru alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, acesta a fost sancționat contravențional, cu o amendă în valoare de 1000 de lei, potrivit Poliţia Română.

Potrivit legislației în vigoare, numărul unic pentru apeluri de urgență 112 se apelează atunci când este necesară intervenția agențiilor specializate de intervenție pentru acordarea unei asistențe imediate, în situații în care este periclitată viața unei persoane, integritatea sau sănătatea unei persoane, ordinea publică, proprietatea publică sau privată sau mediul.

Cu alte cuvinte, 112 trebuie utilizat atunci când există o situație reală care necesită intervenția imediată a serviciilor specializate, precum poliția, ambulanța, pompierii sau alte structuri abilitate.

Un apel fals nu înseamnă doar o posibilă sancțiune

La un astfel de apel, polițiștii trebuie să verifice informația transmisă, să se deplaseze la fața locului și să stabilească dacă există sau nu o situație de urgență. În tot acest timp, echipajele și resursele implicate pot fi indisponibilizate pentru alte intervenții.

O glumă făcută prin intermediul numărului 112 poate însemna, în realitate, timp pierdut pentru un echipaj care ar putea fi necesar în altă parte, pentru o persoană aflată într-o situație reală de urgență.

Poliția atrage atenția, în special părinților, să discute cu cei mici despre responsabilitatea utilizării numărului 112 și despre faptul că imitarea unor provocări sau farse văzute pe rețelele de socializare poate avea consecințe reale.