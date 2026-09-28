Administraţia Prezidenţială: Drona maritimă explodată în Portul Constanţa ar fi fost controlată de Rusia

Administraţia Prezidenţială recunoaşte că drona maritimă care a explodat în dimineaţa zilei de 5 iunie 2026 în Portul Constanţa ar fi fost controlată de Rusia. Cel puţin, această este ipoteza indicată, pentru moment, de "evaluările preliminare". Precizările vin într-un răspuns pentru Antena 3 CNN.

Administrația Prezidențială a transmis, în premieră, că drona maritimă ucraineană care a explodat în Constanța ar fi fost "controlată" de Rusia. "Evaluările preliminare indică, pentru moment, ipoteza preluării controlului dronei de către Federația Rusă ....iar incidentul a testat capacitatea României de a gestiona acest tip de amenințări emergente", se arată într-un răspuns pentru Antena 3 CNN.

Ce a confirmat Ucraina până acum

Ipoteza "preluării controlului asupra dronei" de către Rusia a apărut în spaţiul public încă din primele ore de după incident, în urma declaraţiilor unor experţi militari.

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Subliniem că Ucraina nu a confirmat până acum oficial că Rusia a preluat efectiv controlul asupra dronei, ci doar că a pierdut controlul asupra aparatului din cauza bruiajului/interferenţelor ruseşti.

Amintim că, într-un răspuns oficial transmis României şi făcut public de MApN pe 3 iulie, Ucraina a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, a pierdut controlul asupra a patru drone navale tip Sargan-3000, în apropiere de Sevastopol (Crimeea), la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc. Ei au spus că au pierdut comunicațiile cu cele patru aparate care navigau pe direcția de est a Mării Negre.

Ucrainenii susţin că nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor și nu au mai reușit reluarea comunicării. A doua zi dimineața, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române abia la ora 9:54 că este posibil să fie vorba de dronele pierdute cu o zi înainte și că acestea sunt programate să se autodetoneze. La ora respectivă, una dintre drone pătrunsese deja în Portul Constanța, se blocase la Dana 78 şi fusese descoperită de angajaţi.

Kievul a mai confirmat că dronele aveau programată autodetonarea și că, după pierderea comunicațiilor, această comandă nu mai putea fi anulată. Celelalte trei drone au explodat în largul Mării Negre.

Redăm mai jos răspunsul integral al Administraţiei Prezidenţiale

"Ancheta privind incidentul produs în data de 5 iunie 2026, când o dronă maritimă de suprafață fără echipaj la bord a explodat în Portul Constanța, este încă în desfășurare, deoarece, pe parcursul investigațiilor, s-a constatat că există elemente a căror clarificare necesită un interval mai lung de timp decât cel estimat inițial.

Până în prezent, a fost formulat un set de concluzii preliminare și sunt în derulare alte investigații pentru obținerea de date tehnice suplimentare în scopul conturării unei imagini cât mai complete și precise asupra întregului incident.

Conform raportului preliminar, incidentul din Portul Constanța a reprezentat un eveniment cu potențial major de risc, care a reușit să fie gestionat eficient de autoritățile române, în baza protocoalelor și legislației existente, fără victime sau pagube semnificative.

Incidentul a testat capacitatea României de a gestiona acest tip de amenințări emergente, într-un context geopolitic tensionat și caracterizat de evoluții tehnologice rapide.

Deși instituțiile române au acționat prompt și responsabil, în baza protocoalelor existente, este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea unor situații similare în viitor.

Au fost identificate o serie de măsuri, unele fiind deja implementate, iar altele în curs de îndeplinire:

crearea unui flux unic de comunicare și de notificare între instituțiile române și forțele ucrainene (realizată complet);

crearea unui mecanism interinstituțional mai eficient pentru managementul integrat al acțiunilor în situații speciale și de criză, inclusiv în domeniul comunicării publice (în curs de realizare);

accelerarea modernizării apărării portuare și maritime, inclusiv a părții centrale și sudice a Mării Negre, în special dotarea cu un sistem integrat de detecție pentru USV-uri, un sistem anti drone și anti USV interoperabil cu infrastructura NATO (în proces de evaluare interinstituțională).

Având în vedere complexitatea incidentului, este necesar să subliniem că orice evaluare tehnică sau juridică privitoare la natura, cauzele, determinarea răspunderii subsidiare sau implicațiile multidimensionale de securitate ale unui asemenea eveniment intră în sfera exclusivă de competență a autorităților abilitate prin lege.

Evaluările preliminare indică, pentru moment, ipoteza preluării controlului dronei de către Federația Rusă, urmând a fi stabilite detalii tehnice suplimentare.

De altfel, este un fenomen identificat și de alte țări Aliate, în special Țările Baltice.

Explozia dronei a fost rezultatul unui mecanism automat de autodistrugere, confirmat de partea ucraineană.

De menționat că România a demarat încă din ziua incidentului un dialog sistematic și aprofundat atât cu Ucraina, cât și cu partenerii din UE si aliații din NATO.

Mai jos, vă prezentăm descrierea cronologică a incidentului din data de 05.06.2026:

06:18 - primele informații despre existența unui USV în Dana 78 transmise către Garda de Coastă, SRI și structurile militare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Românești pe Mare;

06:47 - echipa pirotehnică SRI Constanța a ajuns la fața locului și a luat primele măsuri de izolare a perimetrului împreună cu Garda de Coastă. S-a stabilit modelul de abordare pentru tractarea dronei într-un loc sigur. Nu s-a considerat necesară transmiterea unui mesaj RO Alert pentru că perimetrul putea fi izolat de forțele de ordine;

10:00 - forțele ucrainene au informat forțele române că au pierdut 4 drone maritime în timpul nopții de 4 spre 5 iunie și că dronele sunt programate să se autodistrugă începând cu ora 10:26;

10:20 - zona este evacuată complet;

10:27 - drona din Dana 78 a explodat;

11:05 - sunt confirmate alte trei explozii în largul Mării Negre, fără pagube sau victime;

11:21 - se discută posibilitatea existenței unei alte drone în jurul stațiunii Costinești;

11:21 și 11:27 - se trimit două mesaje RO-ALERT de îndepărtare de zona costieră și de informare în zona litoralului românesc în privința existenței unei alte drone;

14:35 - după misiuni de cercetare și de identificare desfășurate de militari din Armata României, nu s-a mai identificat nicio dronă în zona costieră. Au fost sistate activitățile de evacuare a populației;

15:01 și 15:08 - se transmit două mesaje RO-ALERT pentru încetarea măsurilor de evacuare.

În tot acest timp, a fost dusă o campanie de manipulare informațională pe rețelele de socializare identificate de autoritățile române și ONG-uri de profil, cu scopul de a submina încrederea în statul român și sprijinul oferit Ucrainei.

În ceea ce privește ajutorul în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime oferit de cele șase state Aliate menționate în solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm că acest tip de informații nu poate fi făcut public din rațiuni care țin de securitatea națională".