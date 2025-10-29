Antena Meniu Search
Un bărbat a căzut în gol sute de metri, în munţii Piatra Craiului, sub ochii fratelui şi nepotului de 12 ani

Un bărbat de 47 de ani a murit, marţi, după ce a căzut în gol 250 - 300 de metri în zona de creastă din Piatra Craiului. Se afla alături de fratele său, nepotul de 12 ani şi încă o persoană.

la 29.10.2025 , 11:35
”Azi… un nou caz, acelaşi răspuns. În jurul orei 14:15, am primit un apel prin 112, care anunţa că, undeva în mijlocul Crestei Pietrei Craiului, un turist ar fi alunecat spre versantul vestic, fără a mai putea fi văzut de cei cu care se afla în tură. Ulterior, am reuşit localizarea acestuia şi am solicitat suport aero pentru identificare şi, în speranţa că vom găsi o persoană accidentată, pentru o evacuare cât mai rapidă”, a transmis, marţi, Salvamont Zărneşti.

În urma zborului de recunoaştere, salvamontiştii au identificat persoana în Valea Podurilor.

”În urma trolierii la victimă am constatat, din păcate, că era neînsufleţită. Cu sprijinul POA Braşov, am reuşit şi extragerea victimei prin trolierea unui salvator montan. În clipa de faţă, putem spune doar că ne confruntăm, în Carpaţii Meridionali, cu al cincilea caz cu acelaşi deznodământ în ultimile 10 zile: două în Parcul National Piatra Craiului şi trei în Făgăraş”, au mai transmis salvamontiştii.

Salvamontistul Ciprian Lolu povesteşte, într-un mesaj pe Facebook, că victima era născută în 1978 şi era pe munte alături de fratele său şi de nepotul în vârstă de 12 ani.

”Vă pot spune tuturor că o persoană de aceeaşi vârstă cu mine, născută în acelaşi an ’78 , a alunecat în Craiul nostru, pe o zăpadă la fel de dură ca aceea întâlnită în Făgăraş acum câteva zile… Distanţa estimată? Mai contează că este o diferenţă de nivel de 250-300 m? Nu! Oare ce mai pot spune? În tură am aflat că, alături de victimă, se afla nepotul său de 12 anişori, împreună cu tatăl copilului (fratele victimei) si un prieten de-al lor… nici nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul lor”, a scris salvamontistul.

Acesta a precizat şi că victima nu avea nici cască, nici colţari.

