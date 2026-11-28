Un accident mortal s-a produs pe DN 56A, în localitatea Recea, unde un autoturism, care tracta o platformă cu 6 cetățeni bulgari s-a ciocnit cu un autoturism înmatriculat în Mehedinți. Un bărbat din Oprișor a rămas încarcerat în urma impactului și a decedat ulterior. Alte două victime erau conștiente la sosirea echipajelor de intervenție.

Un bărbat a murit după ce două mașini s-au ciocnit pe DN 56A, în Mehedinți. Una tracta o platformă cu bulgari - Sursa: Facebook/ Bogdan Zis Victor

La fața locului, au intervenit pompierii Stației Vânju Mare și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Circulația pe DN56A este blocată în ambele sensuri.

În urma impactului, o persoană şi-a pierdut viaţa şi alta a suferit un atac de panică.

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

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Potrivit ISU Mehedinţi, în unul din autovehicule, cu platformă, se aflau şase cetăţeni bulgari, iar în cealaltă maşină, un Volkswagen Golf, se aflau două persoane.

Potrivit surselor Observator, cetăţeanul bulgar de 49 de ani a intrat în depăşirea neregulamentară a unui autotren şi a intrat pe contrasens, unde a lovit autoturismul înmatriculat în Mehedinţi, rezultand decesul cetăţeanului de 71 de ani.