Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă în cazul unui bărbat care, potrivit procurorilor, în luna aprilie 2022, pe fondul unui conflict spontan şi-ar fi împins tatăl de pe o treaptă a scării locuinţei, moment în care victima a căzut, leziunile provocându-i ulterior decesul.

Un bărbat care şi-a ucis tatăl după ce l-a împins pe scări a fost reţinut după trei ani - Profimedia

Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii au solicitat arestarea preventivă a bărbatului, cercetat pentru infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte, faptă săvârşită asupra unui membru de familie.

Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile.

