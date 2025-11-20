Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un bărbat care şi-a ucis tatăl după ce l-a împins pe scări a fost reţinut după trei ani

Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă în cazul unui bărbat care, potrivit procurorilor, în luna aprilie 2022, pe fondul unui conflict spontan şi-ar fi împins tatăl de pe o treaptă a scării locuinţei, moment în care victima a căzut, leziunile provocându-i ulterior decesul.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 17:15
Un bărbat care şi-a ucis tatăl după ce l-a împins pe scări a fost reţinut după trei ani Un bărbat care şi-a ucis tatăl după ce l-a împins pe scări a fost reţinut după trei ani - Profimedia

Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii au solicitat arestarea preventivă a bărbatului, cercetat pentru infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte, faptă săvârşită asupra unui membru de familie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

buzau arest preventiv procurori conflict spontan
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Evenimente » Un bărbat care şi-a ucis tatăl după ce l-a împins pe scări a fost reţinut după trei ani