Un bărbat care şi-a ucis tatăl după ce l-a împins pe scări a fost reţinut după trei ani
Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă în cazul unui bărbat care, potrivit procurorilor, în luna aprilie 2022, pe fondul unui conflict spontan şi-ar fi împins tatăl de pe o treaptă a scării locuinţei, moment în care victima a căzut, leziunile provocându-i ulterior decesul.
Un bărbat care şi-a ucis tatăl după ce l-a împins pe scări a fost reţinut după trei ani - Profimedia
Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii au solicitat arestarea preventivă a bărbatului, cercetat pentru infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte, faptă săvârşită asupra unui membru de familie.
Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰