A scăpat de brățara electronică de monitorizare prin geamul trenului. Bărbatul, prins în Gara Buzău

Un bărbat a fost reținut la Buzău după ce, în timp ce călătorea cu trenul, și-ar fi demontat brățara electronică de monitorizare, impusă în urma unui ordin de protecție, și ar fi aruncat-o pe geamul compartimentului. Incidentul a avut loc a avut loc în trenul care circula pe ruta București - Buzău, informează Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, potrivit News.ro.

08.12.2025 , 16:34
Potrivit IPJBuzău, oamenii legii au fost sesizaţi de către dispecer despre faptul că a fost generată o alertă a sistemului informatic de monitorizare electronică.

Bărbatul a fost găsit în zona Gării Buzău și a fost reținut pentru 24 de ore, pentru încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecție.

Nu se simţea confortabil să poarte brăţara

"Din cercetări a reieşit că, la data de 6 decembrie a.c., în timp ce se afla în trenul cu ruta Bucureşti - Buzău, bărbatul ar fi demontat brăţara de monitorizare electronică şi ar fi aruncat-o pe geamul trenului, deşi ordinul de protecţie îi impunea să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere. În scurt timp, bărbatul a fost depistat în zona Gării Buzău şi, pe bază de ordonanţă, poliţiştii l-au reţinut pentru o perioadă de 24 ore, pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie", a transmis IPJ Buzău.

Surse judiciare au precizat că acesta ar fi aruncat dispozitivul în zona haltei Pietroasele și ar fi motivat gestul spunând că nu se simțea confortabil să poarte brăţara. 

