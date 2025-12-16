Percheziții la București și Buzău: acuzaţii de fraudă de 900.000 lei cu facturi false

Poliţiştii şi procurorii au descins în Bucureşti şi în două localităţi din Buzău, la administratorii unor firme acuzaţi că au păcălit o companie din Tulcea cu aproape 900.000 de lei, prin bilete la ordin şi facturi false. Aceştia sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, fals în acte şi înşelăciune, conform News.ro.

Poliţia Română a informat că la data de 15 decembrie, poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Buzău, sub supravegherea procurorilor buzoieni, au pus în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, Râmnicu Sărat şi Râmnicelu, într-un dosar penal de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune.

Percheziţiile s-au desfăşurat în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Buzău. Din cercetări a reieşit că, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, persoanele cercetate, şapte bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 62 de ani, din Râmnicu Sărat şi Râmnicelu, ar fi indus în eroare o societate comercială din Tulcea, folosindu-se de mijloace frauduloase (bilete la ordin, facturi), cu privire la achiziţionarea unor mărfuri agroalimentare, creând un prejudiciu de aproximativ de 900.000 de lei.

Totodată, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, în cursul lunii aprilie a.c., una dintre persoanele implicate ar fi livrat produse agroalimentare, fără a înregistra în contabilitate şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute în totalitate. De asemenea, aceasta ar fi înregistrat în evidenţa contabilă 41 de facturi fiscale privind operaţiuni de achiziţie nereale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de peste 100.000 de lei.

În urma percheziţiilor desfăşurate de poliţişti, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente necesare soluţionării cauzei şi aproximativ 71.000 de lei. În urma probelor administrate, patru persoane, cu vârste cuprinse între 20 şi 56 de ani, au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând ca marţi, 16 decembrie, să fie prezentate Parchetului, pentru a dispune măsuri preventive.

